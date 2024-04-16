羅兵咸指涉恒大匿名信內容不實　已報案及保留追究權利

羅兵咸永道發表聲明，指出注意到一封自稱「一部份普華永華合夥人」的匿名信，在個別社群平台或媒體發布及傳播。該行於聲明內指出對此事高度重視，已採取應對措施及對此事作深入調查。同時已就信件的發布及傳播向相關執法部門報案，將保留追究捏造﹑散佈及傳播不實信息者法律責任的權利。



日前內地流傳署名「一部全普華永道合夥人」的公開信，信中內提及該行亞太及中國主席趙柏基為「普華永道審計恒大失敗的最終責任人」，以及作出多項指稱等。據報有該行內部人士指，羅兵咸永道昨日已舉行特別合夥人會議，包括在香港、北上廣深等主要核心城市舉行實體會議。趙柏基及公司另一合伙人李丹在會議電郵中斥公開信指控、資訊完全錯誤。

該行指出匿名信含有有關羅兵咸永道及部分合夥人的不實信息，相關言論與事實明顯相悖，嚴重侵害了羅兵咸永道的商業聲譽和合法權利，造成了惡劣影響。

羅兵咸永道對此事高度重視，已經採取應對措施，並將對此事進行深入調查。

羅兵咸永道已就該信的發布和傳播向相關執法部門報案，並將保留追究捏造、散佈和傳播不實信息者的法律責任的權利。該所真誠感謝社會各界對其一如既往的支持與監督。