印度股市據報吸金能力接近中國5倍　逾半受訪者料後者繼續跑輸

據最新一期彭博Markets Live Pulse調查，印度將經濟擴張轉化為企業利潤的能力，使其比日本或中國享有更好的投資前景。即便中國股市估值處於誘人低位，日本也在改善企業治理方面取得進展，但接受調查的390位受訪者中，近一半在這三個亞洲巨頭中選擇印度為最佳投資選項。



過去12個月吸引250億美元淨資金流入

《彭博》報道稱，中國主要股指從3年前的峰值已經大跌了大約四成，通縮以及持續的樓市危機令經濟承壓。超過一半的受訪者稱，預計未來12個月，中國股市表現將不及印度和日本。

彭博數據顯示，截至3月的一年，印度股市吸引了250億美元的淨資金流入，中國則僅有53億美元。印度股市的利好因素包括人口的成長，以及對中產階級擴張將推高企業利潤的樂觀預期。

印度國旗： An India flag during the T20 Tour match between Northamptonshire and India at The County Ground on July 03, 2022 in Northampton, England. （Getty）

投資者避中國風險寧選高估值印度市場

瑞聯銀行駐新加坡亞洲股票研究主管Kieran Calder表示，選擇昂貴的印度股市，而非低價的中國股市有許多的理由，例如GDP成長能夠更好地傳導為盈利成長。印度股票有著更好的盈利持續成長的記錄，且地緣政治環境也更具支持性，進一步增強了這方面的理由。

今年印度和日本的主要股指都攀升至了紀錄高點，印度是因為經濟快速成長推動漲勢，而日本則是因為通膨逐步回歸，且推行企業改革。彭博數據顯示，目前印度股市約在明年預期盈利的23倍左右交投，甚至超過了美國，且高於日本的17倍和中國的大約9倍。

截至3月的一年，印度股市吸引了250億美元的淨資金流入，中國則僅有53億美元。超過一半的受訪者稱，預計未來12個月，中國股市表現將不及印度和日本。（新華社）

中國在MSCI新興市場指數已顯著下滑

不過，M&G Investments駐新加坡投資組合經理Vikas Pershad表示，印度是最優選擇，印度股市可能會在區域股指權重中扮演重大角色。目前印度股市占MSCI新興市場指數的18%。中國25%的權重與幾年前超過40%相比已經顯著下滑。

41%的調查受訪者強調，印度的基礎設施是一個尤為突出的亮點。印度政府已將基建資金配置從五年前的水平提高了兩倍有餘，至2025財年的超過11萬億盧比（1,320億美元）。總理莫迪未來六年料將進一步投資143萬億盧比，實現關鍵基建的現代化。

印度也在迅速興起成為全球製造領域中國之外的一個替代選擇，蘋果公司等在該國擴大生產設施。另外，莫迪的黨派今年面臨全國選舉，如果落敗，可能會妨礙基建和製造業發展計畫。但投資者似乎並不擔憂，超過五分之四的受訪者表示，選舉對於市場的影響料將是可以忽略的，或者並不令他們感到擔心。