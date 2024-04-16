守候3年羅嘉瑞精心布局將實現　重溫私有化三部曲｜刁佬

三年前刁佬曾在其他平台寫過朗廷－SS (1270) 供股劍指私有化，COVID 過後羅老闆馬上做嘢，上星期朗廷宣布，持有朗廷股權超過70%的大股鷹君(41)終於打算私有化朗廷，公告表示建議詳細但未落實，不過已刺激股價大升六成至0.9元以上，成交只得百幾萬，十分疏落，但已算近年罕見。

2021年朗廷宣佈以供股價0.95元進行2供1比例供股，當時集資規模達10億元，而且大股東鷹君及羅嘉瑞同時支持供股，未供股前鷹君及羅嘉瑞持有約66%的股份，供股後的今日已持有約73%。

當年刁佬在文章分析時已說「大部份的信託資產猶如固定回報基金，原大股東都會因為資產回報穩定，但缺乏增長驚喜，才會成立信託上市。在這一種背景之下，作為管理方的大股東都不會持有很多上市信託股份，因為都已控制了該信託資產的控制權，而資產回報穩定，缺乏爆炸性增長，沒有誘因去持有太多股份。

羅嘉瑞透過鷹君共持有约73%朗廷，在信託安排下仍持有那麼多股權，實在是一位良心企業家。……若刁佬是羅嘉瑞，有信心在集資後能捱過嚴冬，現時朗廷酒店市賬率只得0.21倍，的確係超筍價，而且仲係一件有現金流嘅珍貴資產。」

現時朗廷於香港持有：香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店，既然市場未能反映資產嘅真實價錢，個市咁差既可買到平貨，又可放生市場嘅大閘蟹，一不做二不休就趁現在低價把朗廷私有化。

籌劃三年羅嘉瑞的精心安排即將實現，朗廷執筆之時現價0.82元，市賬率0.33，市盈率2.46，資產折讓夠深，市值只有27億元，以鷹君的家族實力，絕對夠錢私有化。不過馬後炮沒有意思，不如睇吓一場成功的私有化，要包含咩要素。

第一：市值與資產折讓大

這點眾所周知，如果市價低殘，而公司持有資產的內在價值高，龐大價差之下大股東自然有動機私有化被市場低估的資產。

第二：流通量要非常低

市值與資產折讓大，這點不論股權多少的股東都知道，但要小股東投降賣給你，無非係睇吓邊個鬥長命，如果小股東手上嘅股票因流通量低到賣唔出，咁即係代表無論市場好壞，要賣出手頭上股票都要付出一定代價。假如係呢個時候大股東慷慨解囊，通過私有化為小股東提供變現機會，就等於困𨋢時得到消防員嘅救護。

第三：空有資產沒有現金流

大家都明白，好多時質素好嘅股票唔代表有流通量，如果資產利潤欠奉，又冇現金流用作派息，坐住等又無息收，空有好資產但小股東無利益均沾，自然會絕望。困𨋢時間日久，在絕望之際有人提出私有化要約的橄欖枝，多數都𦧲飯應。

其實刁佬見到香港好多優質資產在近年陸續私有化都十分感慨。生意做得好，只不過唔識炒旺個場，冇提高流通量，市場完全忽略呢一啲優質資股票。作為推動香港股市嘅服務供應商－香港交易所，咁多年都冇照顧呢一批優質客戶，只見市場近年推廣嘅當炒股驚喜有餘穩健不足，股票一直都係成敗論英雄，市場自有定奪。

不過刁佬相信股市同四季一樣，有其周期及循環，市場環境唔好嘅時候，資產價值低估，自不然係私有化的良機。當市場熱烈，IPO又會重新再見，希望我們有生之年，仲有機會見到呢一日嘅出現。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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