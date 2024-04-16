信銀國際料恒指今年上試21000點　月內暫贏標指　樓市尚欠一東風

中信銀行（國際）發佈第二季度投資展望，該行預計年內恒指最高可見21000點，月內恒指甚至跑贏標普500、日經等環球發達市場指數。該行指，本港樓市也呈復甦，住宅成交轉趨於活躍，不過若期待樓價全面回升，還需利率環境這一「東風」配合。該行預計，美聯儲減息勢在必行，但開啟時間或晚於預期延至第三季，全年料可減息2至3次，減息週期或可至2025或2026年，較加息週期更長。



今日內地公佈首季GDP亦驚喜增長5.3%，該行首席經濟師卓亮就表示，今年剩餘時間難見如此理想增速，但料全年可增4.8%，接近官方目標。投資方面，該行看好中港股市，稱可入手內銀、能源、科技板塊。受惠AI概念，美股如今表現平平的健康醫療板塊也有望「後來居上」。同時，由於減息預期延後，債息仍吸引，該行看好美國及亞洲投資級別債券。



恒指月內暫贏標指 料市況轉強

信銀國際指，本月恒指升幅有1.09%，暫時跑贏錄得負值的標普500、日經等環球市場股市指數，恒指的市寬，即高於200天移動平均線的比率，已由1月底約13%擴大至3月27日約35%，可見升幅擴散，市況轉強。

因此改行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩預計，恒指年內可最高見21000點，看好中港股市均看好，評級「正面」甚至高於美股、日股。就板塊而言，該行表示，暫未見資金主攻某一個板塊，但目前油股等能源股跑出，此外由於AI概念強勢，該行指個別去年回調顯著的科技股，有彈升希望，對內銀板塊同樣看高一線。

該行預計，恒指年內可最高見21000點。

樓市全面復甦需待息口配合 美減息或遲於市場預期

該行提出，本港樓市也呈復甦，住宅成交轉趨於活躍，不過若期待樓價全面回升，還需利率環境配合，即美國開啟減息週期。不過即便減息，該行表示也難直接在港元最優惠利率（Prime Rate，簡稱P）即時反映。

不過其表示。美聯儲減息勢在必行，但開啟時間或晚於市場預期，延後至第三季度，全年料可減息2至3次，不過今次減息週期或較加息週期更久。他表示，美國目前在減息方面的暗示是矛盾的，一方面利率點陣圖預計年內可減息3次；不過另一邊廂，美國上調經濟預測，與GDP增長預測由1.4%升至2.1%，遠勝於此前約1.3%的平均增速。環球市場歐洲反會更急於減息，或於6月即開啟。

港股板塊推薦內銀、能源、科技板塊。(資料圖片)

內地GDP複製首季高增速難 下半年有機會降準

今日內地公佈首季經濟數據，GDP錄得增長5.3%，超出預期。不過該行就表示，首季推升GDP高增長的工業生產、固定資產投資未必可維持首季的高增速，且內地消費情緒仍未明朗，內房陰霾仍存。此外，外圍風險不減，今年國際貿易挑戰較大，且去年首季存在疫情的基數效應，因此料今年剩餘時間或難以複製首季的高增速驚喜。

不過，還行表示內地今年GDP可增長4.8%，接近於官方5%的預計增速，且貨幣政策仍有小幅放寬空間，不過減息應就會保守，僅有約10個基點的LPR調整，反而在下半年有降準機會。

本港樓市住宅成交轉趨於活躍，不過若期待樓價全面回升，還需利率環境配合，即美國開啟減息週期。（資料圖片）

債息仍吸引 美股呢個板塊有望成「黑馬」

由於美聯儲減息或晚於市場預期，該行建議攻守兼備，兼具股市及債市的配置。就債市而言，該行看好美國及亞洲投資級別債券，收益率可有5至6厘，在減息週期開啟前，較為吸引。

就股市而言，除卻內銀、能源、科技等籲入手的港股板塊，在美股層面，該行認為健康護理板塊儘管當前股價未見突出，但料第二季盈利增長可有21.9%，至年底更可高見26%，料有望後來居上，跑贏一眾板塊。