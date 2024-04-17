奢侈品牌去年雙11後內地客退貨率大增　分析稱只為炫耀一個晚上

《彭博》報道去年「雙11」期間，在阿里（9988）旗下天貓，Ralph Lauren﹑Burberry Group及Richemont旗下Net-A-Porter訂單量遠超去年同期。可是報道引述消息指出，幾日內隨著消費者大量退貨或取消購買，部份品牌銷售額大減75%。



諮詢機構指出全球奢侈品行業的正常退貨率水平為20%至30%，而上述的提及的退貨率遠高於20%至30%。有關現象自去年內地1年多前解除新冠消零政策以來一直存在，並引發對個別時尚品牌重新評估在內地業務開展方式。

報道引述消息指，這一趨勢在今年第一季度惡化，意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli SpA在天貓的退貨率和取消率從上年同期的59%升至69%。LVMH集團麾下的Marc Jacobs的退貨率從2022年第一季度的30%升至43%。

報道引述消息指，與過去幾年同期相比，Chloé、Ralph Lauren和Mulberry Group季度退貨率和取消率都出現了類似的增長。

報道指LVMH及Burberry指未有回應

市場營銷機構China Skinny的董事總經理Mark Tanner表示，「我可以想象，奢侈品行業中有大量的消費者購買商品後，只為炫耀一個晚上，為自己贏得地位，然後選擇退貨」。

報道引述天貓奢品的發言人在電子郵件中稱，彭博社報道提到的未經證實的數據偏離事實，與平台上的實際品牌運營表現不符；全球奢侈品牌繼續在天貓開設和投資旗艦店，作為其中國市場戰略的基石。

Brunello Cucinelli的一位發言人表示，該集團對退貨率和取消率數據一無所知，這些數據受到商業動態的影響，單個季度的統計數據不具有代表性。Richemont發言人不予置評。LVMH、Ralph Lauren、Mulberry和Burberry Group沒有回覆置評請求。