大摩續予恒指年底目標16000點　列21隻受惠國企改革中港股名單

摩根士丹利發表中國市場報告，重申對恒指及國指於基本情境下目標價分別為16000點及5450點。



該行指出基於內地流動性支持加強，及A股市場直接穩定措施加強，及近期「國九條」政策鼓勵上市公司派發更多股息，及提高股東回報，預料國企改革股或可受惠。

該行又列出今年內地國企改革投資主題的股份名單，分別為中國鐵建（1186）﹑中國中鐵（0390）﹑昆侖能源（0135）﹑招商輪船（上海﹕601872）﹑江西銅（0358）﹑中國太保（02601）﹑中國財險（2328）﹑中材科技（深圳﹕002080）﹑中國中車（1766）﹑平高電氣（上海﹕600312）﹑許繼電氣（深圳﹕000400）﹑國電南瑞（深圳﹕600406）﹑中石油（0857）﹑寶鋼股份（上海﹕600019）﹑中國建材（3323）﹑中海油（0883）﹑中電信（0728）﹑海螺水泥（0914）H股及海螺水泥A股（上海﹕600585）﹑紫金礦業A股（上海﹕601899）及紫金礦業H股（2899）。