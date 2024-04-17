星展修訂Fed年內減息預測至2次　減息預期下料貸款需求溫和回升

美國通脹連續3個月高於預期，聯儲局更預期高息餮境需要繼續維持。星展原先預計聯儲局今年減息4次共100點子，最新也調整了預測。星展董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德預計，聯儲局今年下半年啟動減息，年內僅將減息2次，每次25點子共50點子。他表示息口持續高企對於中小企影響，會少於大型企業，因前者貸款額也會較少。



料聯儲局今年僅減息兩次

中小企貸款方面，星展董事總經理兼中小企企業銀行業務主管王美寶表示，去年中小企貸款額有所下跌，與市場同步，今年在美國減息預期下，貸款需求料有溫和回升。

王美寶（圖左）表示，在今年在美國減息預期下，貸款需求料有溫和回升。（廖雁雄攝）

近期受到港人北上消費等因素影響，企業特別是餐飲業結業情況明顯。林永德表示，星展有逾六萬中小企客戶，主要來自貿易、服務及餐飲零售行業，暫未觀察到結業數目突然飆升情況，而整體壞賬及拖欠情況也未見突然轉差，當中壞賬率仍繼續保持較同行為佳的水平。

金管局上月發佈指引支持中小企獲取銀行貸款，包括不會因為抵押品價格下跌而被提前要求還款（call loan）。林永德表示，若果中小企客戶現金流沒有出現問題，不會進行call loan，包括不會單純因為抵押品價格下跌而有此舉。若果客戶現金流出現問題，會建議調整貸款額，或者還款結構，前者定會給予足夠時間。

壞賬及拖欠情況未見突然轉差

中小企經營遇調整，但政府預計將於8月推出垃圾徵費，料進一步加重企業負擔。據星展調查顯示，對於政府都市固體廢物收費政策，僅有約50%大概了解政策，少至34%認為自己準備好了。

針對政府政策包括都市固體廢物收費，高達76%受訪中小企擔憂營運成本增加，50%擔憂缺乏人力及資源，43%擔憂廢物處理設施不足。同時，也有高達67%中小企希望得到政府財政支持及資助。

林永德表示，若果中小企客戶現金流沒有出現問題，不會要求提早還款(call loan)。(廖雁雄攝)

僅13%願意多付10%或以上金錢

對於目前是否合適時間加推垃圾徵費，林永德表示，中小企需要開源節流去應對新政策，但也有利推動其削減成本。同時，推動可持續性發展理念也有利企業吸引更多消費者光顧，擴大生意。

據星展調查發現，91%受訪消費者對融入可持續發展理念企業抱有好感，88%稱消費決策重視可持續發展，79%更願意為可持續的選項支付更多金錢，不過，當中僅有13%願意多付10%或以上金錢。

另外，有高達68%消費者選擇餐飲店或零售店時，會特意尋求可持續性選項，並透過包裝、評論及網站來評估商戶的可持續性。