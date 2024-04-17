陳茂波訪問杭州　介紹香港經濟和社會近況

財政司司長陳茂波今日﹙17日﹚展開訪問杭州行程。

陳茂波在杭州出席特區政府投資推廣署、駐上海經濟貿易辦事處、香港貿發局和香港出口信用保險局聯合舉辦的「香港–內地企業的跨國供應鏈管理中心」研討會，向約150位來自浙江省各地的企業高層代表，介紹香港的經濟和社會近況，以及如何助力內地企業拓展國際業務，特別是作為它們的離岸貿易和跨國供應鏈管理中心。

陳茂波表示，隨着國際產業鏈和供應鏈布局的變化、共建「一帶一路」倡議的持續推進，以及《區域全面經濟伙伴關係協定》經濟體間的貿易關係進一步深化，加上企業自身發展的需要，浙江以至長三角一帶的企業可透過「走出去」捕捉更大商機。要打好這場「國際賽」，積極貢獻國家雙循環發展，企業在物流運輸、市場銷售、投資設廠、海外採購、符規經營等方面，都是機遇與挑戰並存。香港的各項專業和高增值服務，以及廣泛的商業和人脈網絡，可以助力他們更成功發展。

陳茂波指，在國家的堅實支持下，香港擁有「一國兩制」的制度優勢、融通國際的資金優勢、多元包容的人才優勢、連繫便捷的區位優勢，與國際銜接的專業服務優勢，以及安全穩定、豐富多元的大都會生活優勢。香港人熟悉國際規則和習慣、有豐富的國際商貿投資經驗，也有遍布全球的人脈和商業網絡，能夠為內地企業在拓展國際業務中創造價值。特區政府歡迎它們來港設立管理離岸貿易的區域總部，並會積極為他們提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢，以及人才和企業培訓等。

陳茂波先後到訪三家科創企業，它們分別主要從事智慧物聯和人工智能大數據；生物醫藥、新材料和智能製造，以及虛擬實境裝備和產品。陳茂波與相關企業的負責人交流，了解它們的最新技術和產品、解決方案，以及發展計劃，並介紹香港招商引才的最新政策措施。陳茂波鼓勵該三家企業利用香港的各項優勢，包括籌融資平台、生產要素自由流動、人才滙聚和國際級專業服務，落戶香港、拓展國際業務。

陳茂波中午與在浙港人及香港企業代表共進午餐，了解他們的營商、工作和生活等情況。晚上，他與一批浙江企業的代表共進晚餐，與他們交流港浙兩地的最新情況，並介紹香港的營商環境和優勢，以及企業來港發展業務的機遇和前景。

陳茂波明日早上將繼續在杭州的訪問行程，中午轉到蘇州訪問。