金沙首季經調整EBITDA增53%至6.1億美元　收入升42%

金沙中國（1928）公布首季業績。季內經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為6.1億元（美元‧下同），按年增加53.3%。



公司又指出季內淨收益增加42%至18億元，淨收入為2.97億元，轉虧為盈。

公司亦表示季內威尼斯人錄得經調整物業EBITDA為3.14億元，按年增加49.52%，倫敦人於季內錄得經調整物業EBITDA約1.72億元，按年增加207%。巴黎人於季內錄得經調整物業EBITDA為7,100萬元，增長54.3%。

金沙中國上季轉虧為盈。（路透社）

金沙中國公司LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦（Robert G. Goldstein）表示：「我們對季內的財務及經營業績反映澳門及新加坡兩地的強勁增長感到欣喜。隨著我們於澳門及新加坡兩地實行巨額資本投資項目，我們仍熱切期待未來年度於兩地市場迎來領先同業的增長機會。於澳門，復甦情況於季內得以持續。隨著旅遊及旅遊消費的復甦取得進展，我們數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資讓我們佔優。我們的財政實力及領先同業的現金流量能支持我們在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。」

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont指出，澳門倫敦人及金光綜藝館正在進行資本投資項目對業績造成影響。金光綜藝館於今年1月關閉以進行翻新工程。在此重大的再投資及翻新後，金光綜藝館預計將於今年11月重新開放。

他又指出就澳門倫敦人二期而言，公司現已開展第一座喜來登大樓的客房翻新工程，計劃在年底前完成第一座大樓，並於明年5月的黃金週前完成第二座大樓。位於澳門倫敦人喜來登方面的娛樂場的翻新工程將於今年5月開始，預計於今年12月重新開放。儘管該等資本項目將持續造成影響，但隨著該等產品於今年底至明年上半年期間推出，公司的競爭地位將空前強大。產品規模、質量及多樣性將為前所未有，更是在市場上無可比擬。LVS完成了先前所宣佈2.5億元購入金沙股份，母公司於金沙的權益增加至約71%。公司繼續認為增加於金沙權益具有價值。