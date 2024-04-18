金管局首季收174宗騙案投訴　最新案例有受害人遭受「二次傷害」

金管局於今年首季收到 174 宗與騙案相關的銀行投訴個案，較之前一季下跌三成（247宗）。其中未經授權信用卡交易的投訴個案亦有所緩減，首季接獲 86 宗相關的銀行投訴，較之前一季（145 宗）下跌四成，顯示金管局聯同業界和執法機構採取的各項反詐騙措施有正面作用。但各種形式的詐騙在香港以至世界各地仍然十分猖獗，最新案例就牽涉境外受害人遭受騙徒「二次傷害」。

最新案例有境外人士指有資產被盜，有「律師」聲稱可代追討款項。「律師」將該名人士加入一個即時通訊應用程式群組，聲稱與金管局及一家金融機構直接溝通，並透過該金融機構平台取回款項。受害人最終向平台繳付稅款及費用共逾兩萬美元，其後懷疑受騙，求助於金管局。

同時，有境外人士懷疑受騙，有「律師行」附上以金管局名義發出的文件，聲稱已追蹤到相關騙款，但由於詐騙款項被凍結，如要取回騙款，受害人需要繳付相關解凍費用。

另外，有賣家在網上拍賣平台放售物品，騙徒訛稱對貨品有興趣，並向賣家發送包含超連結的電郵，表示已向對方付款並指示賣家撳 Link 收錢。賣家撳 Link 後被轉移至欺詐網站並輸入了個人網上銀行的登入名稱及密碼，最終被騙徒轉走戶口內的資金。

防騙工作方面，金管局將繼續推動業界運用科技、數據及網絡分析技術加強打擊詐騙及金融罪行的能力，並加強公眾宣傳教育，積極透過不同渠道進行公眾教育工作。當發現新的行騙手法時，會盡快通過各種渠道發放，包括新聞媒體及社交媒體，提醒市民防範騙案。