瑞銀與港大合辦第二届可持續與社會創新領導培訓課程｜ESG

瑞銀宣布，正式開展第二届「香港大學-瑞銀集團可持續與社會創新領導培訓課程」（Sustainable and Social Innovation Leadership Programme，簡稱SSILP）。此項目爲期一年，由瑞銀管理層員工和SSILP校友指導非營利組織（NPO）當前和新一代領袖人才。第二届培訓課程更延申至大灣區，提升香港本地及大灣區NPO組織生態圈。

SSLIP由瑞銀集團與⾹港⼤學社會⼯作及社會⾏政學系共同主辦，是香港鮮有之企業、NPO、非政府組織和學術界跨界別合作之培訓項目。通過一系列與瑞銀香港高級管理人員的交流活動，培育NPO 當前和新一代領袖人才的領導能力，商業技能和社會創新理念，並展示對社會有所作為的實用計劃。SSLIP今年更加強其課程架構，讓學員將課程學分轉移至世界級研究生課程，並希望明年再發展成更可持續之結構，確保計劃的長期成功及影響力。

瑞銀表示，一直領導業内在企業與NPO等跨界別之培訓合作項目，迄今已成功指導合共216名NPO領袖，並組成校友人脈網絡促進互動和合作機會。

香港大學社會工作及社會行政學系係主任及思源基金明德教授周燕雯教授表示，很高興能與瑞銀再度合作共辦第二届創新領導培訓課程。本届課程的學員近一半來自為弱勢社群爭取公義和福利的組織，也有教育、健康保護和環境保護組織的參與者。現今香港的社會問題複雜，沒有任何單一持份者能夠獨力解決，這正是SSLIP的特點之一，建立並促進跨界別關係，讓我們可以相互學習，並從不同的角度共同創造解決方案。

瑞銀亞太區企業傳訊總監文釗域（Rob Stewart）表示，有效的溝通對NPO的工作至為重要。NPO在與捐贈者、企業和政府溝通時必須避免複雜的企業語言，保持明確和能引起共鳴的信息。NPO需要與各方持份者建立緊密夥伴關係，就基層問題向他們提供建議以得到其支持，創造共同語言就是達到這些目標的關鍵第一步。SSLIP在幫助NPO提高溝通技能、促進行業的專業化以及推動社會積極進步方面取得了重大成就。

首届SSLIP計劃兩位優異生已獲得40萬港幣專案孵化資金，用作發展切實可行的慈善項目。