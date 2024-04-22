bossini退歷史舞台　CEO：中港門店將轉bossini.X　推單車概念品

堡獅龍（0592）旗下以單車運動為主的品牌bossini.X與中國香港單車隊，達成為期三年的贊助協議，成為官方戰略合作伙伴。堡獅龍國際集團行政總裁張智表示，集團將會進一步擴大以單車運動為主題的bossini.X店。



張智解釋，過於主流的運動無法與大品牌競爭，所以只能專注特定運動，而單車這項運動受到中港兩地大眾的歡迎。除了新增門店，亦會作為調整產品，例如推出較為修身型的T恤、風衣等，同時亦適合日常穿著，上衣價格大約200元，長褲大約300元，未來旗下產品約六至七成會是新概念的產品，其餘會保留當地市場特色的單品。

張智表示，集團將會進一步擴大以單車運動為主題的bossini.X店。（堡獅龍提供）

中港bossini店將會逐步轉為bossini.X

張智表示，今年內地新增約100家bossini.X店，現有店鋪網絡會根據單車騎乘的新產品定位進行調整，bossini老店將會逐步轉為bossini.X。他預計截止2024年末，內地目標約有150間bossini.X店。

香港市場方面，張智指出，今年內會新開5至10家，包括原有的bossini老店轉為bossini.X店，和選址新開的bossini.X店，主要是商場為主。整體門店數目會保持在20間左右，bossini老店將會全部轉為bossini.X。另外，東南亞市場亦尋找合作夥伴，探討開店機會。

港人北上消費等因素，影響本地零售氣氛。（資料圖片）

張智：上半年香港門店生意整體穩定

對於市況，張智表示，零售同經濟掛鉤，經濟好就會好，香港依賴中國經濟，再加上美國息口變化、港人北上消費等因素都會影響本地零售氣氛，但上半年香港門店生意輕微受拖累，但整體穩定。

被問及集團會否再次供股集資，張智指，由於中港兩地會新增bossini.X門店，集團有資金需求，但整體資本市場較疲弱，故非凡領越可能會支持堡獅龍資金需求。