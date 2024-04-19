國泰航空︰3月載客188.34萬人次　按年增加約42%

國泰航空(0293)公布3月營運數據，受惠於復活節長假期，加上多場會展活動接連舉行，往返香港的客運需求在月內持續強勁。

今年3月國泰載客188.34萬人次，按年增加42.4%。月內收入乘客千米數按年上升38.1%。乘客運載率下跌6.6個百分點至83.8%，而可用座位千米數則按年增加48.9%。今年首3個月，載客540.18萬人次，按年增加55.7%，可用座位千米上升56.4%，而收入乘客千米數則上升47.7%。

國泰於3月份運載13.46萬公噸貨物，按年增加10.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.1%，運載率下跌4.3個百分點至62.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加11.2%。今年首3個月，載貨量35.64萬公噸，增加11.1%，可用貨物噸千米數增加15.2%，而貨物收入噸千米數則上升6.2%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰貨運3月的業務表現同樣理想，隨着內地工廠在農曆新年假期後復工，香港及內地的貨物出口量迅速回升，載貨量按月增加26%，按年亦超出11%。運載的貨物除了來自電子商貿活動之外，亦有不少是要趕及於季末交付的速遞貨件。

她續稱，展望內地即將到來的五一黃金周假期，留意到由內地前往香港，或經香港轉機前往亞洲其他城市的需求穩健增加。國泰集團於黃金周期間，將增加往來內地的航班至每周約200班，以滿足強勁的市場需求。貨運方面，預料電子商貿活動會持續活躍，而運往長途航點的整體貨運需求亦能保持平穩。