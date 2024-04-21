沈運龍指新加坡政府出手　派專員邀杜拜王子赴當地設家族辦公室

杜拜王子阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）擬來港開設家族辦公室，管理約5億美元(約39億港元)資金，惟計劃可能增添變數。事緣，有消息指，新加坡政府已主動對王子伸出「橄欖枝」，邀請其在當地設立家族辦公室。

中東經貿協會主席沈運龍向《香港01》透露，其知悉杜拜皇室內部近日收到來自新加坡政府的邀請，請阿里王子前往新加坡與該國高層官員會面，希望他能在當地設立家族辦公室。沈運龍又稱，新加坡政府特派專員跟進事件。

阿里王子與沈運龍（右）合照。（Sheikh Ali Bin Rashed Al Maktoum圖片）

開幕禮突延期 王子離港原因惹猜測

阿里王子在港的家族辦公室原定上月底開幕，惟其後突然押後至5月開幕，並發聲明強調對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣。

然而，延遲開設家族辦公室，惹來廣泛關注，有媒體指阿里為杜拜統治者家族的遠房親戚，非早前聲稱的侄子身份，並被揭曾是歌手身份，一度成為城中熱話。

此外，近日亦有傳阿里王子之所以突然「突然離港」，與港府態度有關，包括開幕主禮嘉賓不斷更換，甚至「降格」，令王子不悅。但又有傳因沈運龍太過高調，惹來王子不滿，惟沈運龍已否認指，王子無向他表達過任何不滿。

出席逾三千人Web3 論壇任嘉賓

至於阿里王子行踪，他近日現身杜拜當地規模達3000人的大型Web3 Summit Dubai論壇，負責致開幕辭，並在嘉賓名單中排行首位。

該論壇於4月16日至17日在杜拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店舉行。峰會由 LBank Labs、Web3 Summit和BlockNews聯合主辦，旨在探討 Web3、AI 和 Fintech 的最新發展趨勢。杜拜國際金融中心（DIFC）和杜拜多種商品交易中心（DMCC）CEO 作為官方合作伙伴出席。