兩年前收購同業　康健國際︰賣方未履行溢利保證義務　追索9800萬

康健國際醫療集團﹙3886﹚於2022年收購同業Central Medical Group Limited及其附屬公司，惟公司最新發通告稱，正就2022年收購Central Medical Group Limited及其附屬公司，包括多名醫生在內的賣方人士未有履行彼等的溢利保證相關義務，考慮可以採取的行動方案，以追索約9,800萬元。

通告指出，根據康健集團收購目標集團全部權益的購股協議，賣方人士向買方保證目標集團於截至2022、2023、2024年3月31日止3個財政年度每年度的經調整純利須不少於績效目標3,000萬元（「溢利保證」）。惟根據目標集團截至2023年3月31日止年度的綜合賬目，目標集團的經調整純利為約2,350萬元，低於績效目標。包括兩家公司、曾華德醫生及其他四人的賣方人士須共同及個別向買方支付按調整機制計算出來的金額約9,800萬元。截至2024年4月19日，賣方人士尚未履行彼等於購股協議項下的溢利保證相關義務。康健董事會正在考慮該公司可以採取的方案，並將採取公平合理且符合股東整體利益的追索行動。

根據購股協議，各賣方人士包括多名醫生，包括曾華德、梁永雄、方嘉揚及朱亮榮。

康健國際醫療現任主席為「玩具大王」蔡志明兒子。

該股現報0.29元，無升跌。