中銀香港︰港人需逾800萬維持理想退休生活　做規劃年金優於定存

中銀香港調查發現，受訪者估計平均需要港幣 833 萬元去維持理想退休生活，高收入受訪者需要儲備退休金額更高達港幣 1,215 萬元。退休儲備金缺口平均為港幣 360 萬元，受訪者的退休儲備與理想退休金額差距平均達 43%。



中銀香港調查發現，受訪者估計平均需要港幣 833 萬元去維持理想退休生活，退休儲備金缺口平均為港幣 360 萬元，退休儲備與理想退休金額差距平均達 43%。（資料圖片）

退休儲備與理想退休金額差距平均達 43%

於 2023 年 11 月至 12 月期間，以網上問卷形式訪問近 550 名 18 歲至 60 歲個人客戶，受訪者年齡介乎 18 至 60 歲。調查並發現，有 36%受訪者已投保或正考慮投保合資格延期年金，45%受訪者偏向透過線上渠道（包括網上或手機）投保合資格延期年金。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興表示，看好整體香港年金市場，隨著香港人越來越長壽，年金也更被年輕人所選擇。對於不少人將年金與定存作比較，他就表示，定存年期較年金為短，息口會存在不確定性，而後者為退休做長期規劃，應對長壽風險可選擇終身年金，並有現金流保證。而固定年期年金則有固定年期，具備穩定的保證回報。

魏志煒表示，聯儲局預計維持高息一段時間，中銀人壽將固定年期年金產品的保證回報率上調至最高3 .3%。（視覺中國）

上調固定年期年金

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，聯儲局預計維持高息一段時間，中銀人壽將固定年期年金產品的保證回報率上調至最高3 .3%，特選客戶獲取額外折扣後的保證回報更可高達3.6%，而扣稅後所得的保證回報，因稅務情況會因人而異，最高可達6%。目前中銀人壽的終身年金保證回報高於2%，加上非保證回報過往都有逾4%。

魏志煒表示，中銀人壽近 4 成投保年金計劃的客戶為 41至50 歲，客戶投保年齡可低至 30 歲。投保年金計劃的 9 成客戶選擇港元，其餘為美金及人民幣。在入場門欄方面，中銀人壽年金產品也僅需3.6萬元，不過大部分客戶平均保單額達6萬元。