內地財政部發文支持人行增購國債　堅持深化金融供給側結構性改革

《人民日報》周二刊登「堅持深化金融供給側結構性改革——學習《習近平關於金融工作論述摘編》」文章，由財政部黨組理論學習中心組撰文。



文章指出金融是國民經濟的血脈，關係中國式現代化建設全域。2019年，習近平總書記在十九屆中央政治局第十三次集體學習時提出「深化金融供給側結構性改革」。深入學習《習近平關於金融工作論述摘編》，準確理解和科學把握深化金融供給側結構性改革的內涵和要求，對於推動金融高品質發展、加快建設金融強國意義重大。

文章又指出深化金融供給側結構性改革，必須強化財政與金融政策的協調配合。財政是國家治理的基礎和重要支柱，在實施宏觀調控、推進金融治理、深化金融改革、維護金融穩定中發揮著重要作用。協同配合的財政金融政策是提升金融供給品質的強大動力。宏觀取向上，當前積極的財政政策要與穩健的貨幣政策協調，打好逆週期和跨週期調節的“組合拳”，在擴投資、促消費、穩出口等方面形成合力。

須建立多樣化金融產品及服務體系

文章亦指出深化金融供給側結構性改革，必須建立健全多樣化專業性的金融產品和服務體系。當前內地金融服務實體經濟的質效有待進一步提升，金融服務的普惠性不足，對於中小微企業、科技創新、綠色轉型等領域的支持不夠充分有力。多樣化專業性的金融產品和服務體系是匹配高品質發展金融需求的基本保證。要有效發揮財稅政策引導和撬動作用，支持做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融5篇大文章，強化產品和服務創新，優化資金供給結構，加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務。

文章亦指出金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。金融供給側結構性改革是整體供給側結構性改革的有機組成部分，是供給側結構性改革由實體經濟領域延伸到金融領域的深化拓展。立足新時代新征程，財政部門要進一步把思想和行動統一到習近平總書記關於金融工作的重要論述精神上來，支援不斷優化金融供給結構和效率，推動金融高品質發展，更好滿足實體經濟和人民群眾多層次多樣化金融服務需求，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。