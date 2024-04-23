滙豐6月起調高部份服務收費　大量存硬幣收費加1成至55元

近年本港金融科技發展迅速，特別是無接觸支付方式在日常生活中日趨普及，可是商戶及市民手上仍收到大量輔幣及紙鈔。加上兌換支票等事項，自然要前往銀行辦理。不過從今年6月起，部份市民或須支付更高手續費。龍頭大行的滙豐將調高27項服務費，不少加幅達1成以上。



滙豐通知客戶將調整財富管理及個人銀行業務服務費用，會從6月1日起生效。其中發出及購回本票收費加幅介乎6.7%至12.5%，報失本票基本收費加幅為33.3%。

若客戶前往銀行存入大量紙鈔及輔幣，從6月起須支付更多服務費。若滙豐一般客戶存入輔幣500個或以上，最低收費加10%至55元，卓越理財客戶相關收費增加20%至30元。若客戶每日存入紙鈔逾200張或以上，最低收費一律加10%至55元。

存入支票豁免費張數降至15張

目前客戶存入30張支票是免費，未來將調整至存入15張支票可豁免收費，之後便會按每張額外收費。

滙豐發言人表示：「今次所涉及項目的收費已多年沒有上調，調整後大部分的收費與市場水平相若。當中部分服務項目，客戶如透過流動或網上理財辦理將可繼續獲豁免費用。滙豐鼓勵客戶善用數碼渠道，靈活處理銀行事務。」