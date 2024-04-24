美股｜道指收市升263點　納指漲1.59%　Tesla升1.8%

美股周二（23日）上升，道指收市升263點，納指飆1.59%。通用汽車（General Motors）在公布季續報告後上漲逾4%，Tesla則在公布季續前漲1.8%。



道指收市報38,503.69點，升263.71點或0.69%；納指報15,696.64點，升245.33點或1.59%；標普500指數收報5,070.55點，升59.95點或1.20%。

電動車巨頭Tesla會在收市後公布首季業績，為美股「科技七雄」最先公布季績。Tesla同日在美國推出高性能版Model 3，股價曾升逾2%，至收市升1.8%。

Nvidia漲3.65% Spotify升逾11%

包括Meta 、Microsoft和Alphabet等大型成長股，漲1.27%至2.92%。

多隻晶片股也為股市提供了支撐，Nvidia漲3.65%、美光科技（Micron Technology）升3.07%、AMD升2.42%。

通用汽車股價上漲4.37%，此前該汽車製造商公布的季度業績高於華爾街目標，並上調了年度預測。

瑞典音樂串流媒體公司Spotify 的季度毛利首次突破10億歐元，股價曾漲逾15%，至收市升11.48%。

另一方面，捷藍航空 （JetBlue）報告首季營收後，股價暴跌18.77%。

美國4月PMI跌至4個月來最低

數據方面，美國4月製造業採購經理指數（PMI）初值為49.9，低於市場預期的52，也是4個月以來最低，上月終值為51.9。被指為聯儲局通脹指標的3月個人消費支出（PCE）指數，將於周五公布。