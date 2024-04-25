元宇宙巨虧AI成「吞金獸」Meta Q2營收指引嚇崩市場，股價巨崩！

美東時間週三美股盤後，社交媒體巨頭Meta公佈一季度業績。雖然Q1營收、利潤均超出分析師預期，但由於元宇宙還要繼續虧、AI又“燒錢太猛”，公司第二季度預測引爆了投資者們恐慌。在業績公佈後，Meta 盤後股價一度暴跌超過19%，市值蒸發超過2000億美元。

此前受益於在這輪人工智能大潮，Meta 股價在過去12個月中上漲了 137%，今年迄今上漲超42%。

Q1營收、利潤均超預期

財報顯示，Meta Q1營收為364.6億美元，同比增長27.3%，超出市場預期的362.2億美元，去年同期為286.5億美元，創下2021年以來的最快擴張速度。攤薄後每股收益為4.71美元，同比增長114%，市場預期4.34美元。利潤實現翻倍。淨利潤同比增117%至123.7億美元；運營利潤同比增91%至138.2億美元，運營利潤率從上年同期的25%增至38%。成本與費用總額為226.4億美元，同比增長6%。資本支出（包括融資租賃本金支付）為 67.2 億美元。

分項目來看：核心廣告業務的收入為356.4億美元，基本符合預期的355.3億美元，等於同比增長26.8%，快於上季度的增幅24%，在總營收中的佔比小幅提升至約98%。負責開發元宇宙等虛擬現實軟硬件技術的Reality Labs仍處於鉅額虧損。一季度該部門的銷售額為4.4億美元，弱於預期的4.94億美元，同比增長約30%；運營虧損為38.5億美元，但好於市場預期的虧損43.1億美元。值得注意的是，自2020年底以來，該部門的運營虧損已累計為420億美元。

Meta一季度財報還顯示，各應用程序家族的日活躍人數（DAP）在3月份平均為32.4億，同比增長7%；應用程序家族中投放的廣告展示次數同比增長20%；單位廣告的平均價格同比增長6%。

此外，截至2024 年3月31日，Meta員工人數為 69329 人，同比減少 10%。繼續押注AI、元宇宙還要繼續虧展望第二季度，Meta 表示營收將在365億美元至 390 億美元之間，低於382.4億美元的中位預期。除悲觀的二季度預測外，Meta還將公司全年總支出預期從940億美元至990億美元之間上調至960億美元至990億美元之間，原因是基礎設施和法律成本上升。預計2024年的資本支出將在 350 億美元至 400 億美元之間，高於此前預測的 300 億美元至 370 億美元，原因是繼續加快基礎設施投資以支持人工智能 （AI） 路線圖。

首席財務官Susan Li稱：“雖然我們沒有為2024年以後的幾年提供指導，但我們預計明年資本支出將繼續增加，因為我們積極投資以支持我們雄心勃勃的人工智能研究和產品開發工作。”公司還預計，其Reality Labs 部門將報告同比運營虧損增加，因為該公司正在開展各種 AI、AR 和 VR 工作。在財報電話會上，朱克伯格（扎克伯格）則幾乎把整個開場白都集中在 Meta 賠錢的多種方式上。對於一季度業績，他表示這是今年的良好開端。「新版本的 Meta AI 與 Llama 3 是朝着構建世界領先的人工智能邁出的又一步。我們看到我們的應用程序健康增長，並且我們在構建元宇宙方面也繼續取得穩步進展。」

他還談到了人工智能、元宇宙、Meta耳機、眼鏡和操作系統。關於AI，他説有幾種方法可以在這塊建立起龐大的業務，包括擴展業務信息、在 AI 交互中引入廣告或付費內容。關於頭顯，朱克伯格稱Meta週一開放了Quest頭顯操作系統的訪問，這將有助於混合現實生態系統更快地發展。朱克伯格還表示，接下來將繼續大力押注人工智能。

他預計在Meta的人工智能產品擴展到盈利服務之前，將看到一個“多年的投資週期”。雖然看到股價暴跌加劇，但朱克伯格告訴投資者，如果他們願意來搭便車，他們很可能會得到回報。「從歷史上看，投資在我們的應用程序中構建這些新的規模化體驗對我們和堅持我們的投資者來説都是一項非常好的長期投資，最初的跡象也非常積極。但是，構建領先的人工智能也將是一項比我們添加到應用程序中的其他體驗更大的任務，這可能需要幾年時間。」