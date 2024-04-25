日圓連續2日跌破155！日本央行明日迎來抉擇時刻

近期，日元（日圓）貶值趨勢明顯。今日，美元兑日元再度跌破155，最高觸及155.741，最新報155.708。日元匯率連續2日跌破155的關鍵水平，觸及34年新高。今年以來，日元匯率已下跌超10%，成為表現最差的10國集團貨幣。

政府何時出手干預？

儘管日元走向貶值通道，且已經大幅低於去年9月干預時的水平，但日本政府卻並未出手，僅在口頭上警告：必要時將進行干預。

此前，日本政府曾表態，致使其出手干預的因素不是日元的匯率水平，而是波動的速度。

週四，日本財務大臣鈴木俊一最新表示：「我們現在正在密切關注市場，將根據所看到的情況採取適當的措施。」

另一官員林吉正強調，貨幣過度波動是不可取的，市場應該反映經濟基本面。日本當局已準備好根據需要採取行動。

對此，Monex的債券和貨幣交易員Tsutomu Soma表示：「如果日元進一步下跌，例如因日本央行的決定等，日元兑美元一天下跌1-2日元，那麼幹預的可能性很大。不過，如果日元像現在這樣由於擔憂干預風險而窄幅波動，那麼幹預的可能會很有限。」

央行明日如何表態？

明日，日本央行將公佈最新的利率決議、並對經濟和通脹做出展望。隨後的14:30，日本央行行長植田和男將召開貨幣政策新聞發佈會。對於本次會議的結果，市場普遍預計，日本央行將按兵不動，基準利率將維持在0%-0.1%區間。

近期，由於通脹超預期，美國利率不太可能快速下降，同時，日元貶值趨勢明顯。此背景下，分析師認為，日本央行和植田和男的態度不太可能表現得過於強硬，但措辭存在邊際偏鷹、未來或加速正常化的可能性。

SMBC Nikko Securities的策略師Makoto Noji在報告中寫道：「在日本央行週五做出決定後，政府可能會做好準備，以應對日元拋售壓力。”」他認為，央行不太可能表現得非常強硬。

此外，市場還關注日本央行是否會維持3月的指引不變，繼續以目前6萬億日元/月左右的速度購買政府債券。分析師稱，如果這一指引的取消或調整，市場可能解讀為央行將很快縮減債券購買規模，以允許債券收益率進一步上升。

中金認為，「日元明顯貶值」、「日債利率明顯上升」都是日本央行不希望看到的結果，在這兩者之間日本央行會做出平衡，「為了使日元走強、大幅減少購債、日債利率明顯上行”的情況或是小概率事件」。展望2024年，中金認為，日本的通脹下半年或難以下行。目前市場預計日本央行年內將加息25基點，但中金認為存在加息50基點並開始減少購債的可能性。