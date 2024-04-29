富通保險7月改名為周大福人壽　望提升品牌知名度拓內地客市場

周大福企業早前從新世界﹙0017﹚手上購入新創建（0659），成為富通保險間接控股公司後，終有新動作。 富通保險行政總裁葉文傑表示，富通保險將於7月改名為周大福人壽，並推出全新品牌，包括新商標及品牌故事等。他表示，希望透過周大福品牌的知名度，能夠進一步拓展內地客市場，並成為粵港澳領先的保險公司。另外，公司計劃在明年7月前新增招聘2,000至3,000人，預期經紀人數淨增長超過1,000人。



葉文傑表示，富通保險將於7月改名為周大福人壽，並推出全新品牌，包括新商標及品牌故事等。透過周大福品牌的知名度，希望能夠進一步拓展內地客市場。（資料圖片）

同時推出全新品牌包括新商標及品牌故事等

葉文傑表示， 改名後本身富通保險的管理層結構會保持不變，而改名及推出新品牌能夠進一步緊扣周大福企業的資源，財務實力及環球投資佈局，配合公司的品牌定位，期望製造更大協同效應。改名也標誌著與周大福品牌加強緊密關係，將進一步增強客戶信心，及鞏固忠誠可靠的品牌形象。

而事實上，富通保險早在去年7月已開始啟動品牌重塑過程，由品牌理念、市場定位、品牌顏色以至更名，並推出不同舉措及大型品牌宣傳活動。

去年內地遊客佔年化保費總額超過 50%

保險業務方面，葉文傑表示，去年富通年化保費總額按年顯著增長 176%，保費收入按年增長 233%，均高於行業整體增長。按保費收入表現，富通市場排名躍升至第5位，保險按經紀渠道業務市場佔有率達 12.4%，排名升至第2位。

內地抵港旅客業務（MCV）方面，去年內地遊客佔年化保費總額超過 50%，遠高於新型冠狀病毒疫情前水平 。產品偏好方面，內地客及東南亞客均偏好儲蓄保險產品。