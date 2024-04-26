恒隆陳啟宗交棒　稱內房已不是競爭對手　未來「只會比同業好」

恒隆地產 （00101） 及恒隆集團 （00010） 董事長陳啟宗今日（26日）在交棒前，最後一次參加公司股東周年大會。他笑指自己有很多嗜好，並透露「未來會做好多嘢，但唯一唔做嘅係留喺股東會」。同時表示過去十年，恒隆董事會非常積極參與恒隆業務，故相信恒隆未來「只會比同業好，唔會比同業差」。



問及陳啟宗交棒予兒子陳文博有何寄語，他就坦言，「無TIPS，佢唔識就唔會搵佢搞啦！」。而陳文博亦指，要多謝叔父陳樂宗指引，但謂「最重要係多謝我爸爸，佢令公司有誠信，財政穩固，基礎實淨」，接棒後自我目標是「唔好丟架」。

陳文博（左一）接棒後自我目標是「唔好丟架」。（張浩維攝／資料圖片）

陳啟宗：內房大部分不再是競爭對手

至於不少股東關心恒隆營運情況，陳文博指，目前公司發有7成收入和資產源自內地，而高端零售方面見到不少機遇，未來會繼續推行。而陳啟宗則補充，公司亦有考量其他機遇，不過就稱：「呢啲留返畀佢地（下一代）搞」。

同時，陳啟宗又指， 以前有很多內房曾經是恒隆對手，但現在大部分已不再是競爭對手。他稱，由於政府希望能有更多經濟活動，故內房資金來源變少，不過其樂觀認為，「市唔旺時，咪做市唔旺嘅機遇囉」。