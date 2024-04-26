Google大舉押注AI業績大爆發！史上首派息　700億美元回購也來了

4月25日週四美股盤後，搜索引擎巨頭谷歌母公司Alphabet發佈最新季度財報。Q1營收、廣告、雲收入提速，加上史上首次分紅以及700億美元股票回購的刺激下，谷歌盤後一度飆漲15%至新高。

Q1業績強勁

財報顯示，谷歌母公司一季度總營收805.4億美元，同比增長15%，創2022年初以來最快增速，並高於市場預期的790.4億美元。一季度淨利潤同比躍升57%至236.6億美元，高於預期的189.5億美元。調整後每股收益1.89美元，遠超預期的1.53美元，較上年同期的1.17美元同比激增61.5%。

細分業務來看，谷歌的廣告總收入為616.6億美元同比增長13%，高於分析師的平均預期為603億美元，去年同期為545.5億美元。谷歌搜索及其他的廣告收入同比增超14%至461.56億美元。YouTube的廣告收入從去年同期的67億美元增長了21％，至81億美元，高於預期的77.2億美元。谷歌雲的收入同比增長28.4%至95.7億美元，高於分析師預期的93.7億美元。

谷歌服務的季度收入同比增長13.6%至704億美元，跑贏市場預期的690億美元。運營利潤同比增超28%至接近279億美元，顯著高於市場預期的243億美元。

谷歌表示，目前正在整合專注於在谷歌研究和谷歌DeepMind中構建人工智能（AI）模型的團隊，以進一步加快在人工智能領域的進展。預計從2024年第二季度開始，谷歌服務部門中以前隸屬於谷歌研究部的人工智能模型開發團隊將作為谷歌DeepMind的一部分納入Alphabet級別的活動。

史上首次派息、700億美元回購也來了

隨着大語言模型Gemini取得迅猛進展，資本開支也在增加。Alphabet稱，本季度的資本支出為120億美元，主要與服務器和數據中心有關。首席財務官露絲·波拉特（Ruth Porat）在電話會議上表示，未來幾個季度的支出水平將相似，這反映了該公司對其人工智能投資的信心。首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）也表示，第一季度的業績反映了搜索，YouTube和雲的強勁表現。「我們在人工智能研究和基礎設施方面的領導地位，以及我們的全球產品足跡，使我們在下一波人工智能創新浪潮中處於有利地位。」

公司還批准啓動現金分紅計劃，宣佈將於2024年6月17日向截至2024年6月10日的登記股東支付每股0.20美元的股息。Alphabet指出，它計劃今後支付季度現金分紅。此外，考慮到經濟成本和當前市場狀況，Alphabet董事會批准了一項高達700億美元的A類和C類股票的股票回購計劃。