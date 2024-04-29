黃金周｜港銀出招吸內地客　有銀行推7日定期存款年息13厘優惠

五一黃金周來臨在即，多家銀行紛紛響應增加或延長營業時間，包括假期營業，並推出多項優惠吸南下客。當中信銀國際公佈，旗下3間分行將於5月1日（星期三）勞動節提供特別假日服務，同時加推「存款、兌換、開戶三重賞」及多重優惠，包括高達6厘的「理財資金賞」，即全新跨境理財通南向通客戶的賬戶內合資格資金結餘，可於獎賞有效期內享以2厘人民幣活期存款年利率，以及4厘年利率計算的資金增長回贈。



信銀國際的其他推廣優惠，包括不設上限人民幣「兌換賞」，經流動銀行旗艦平台inMotion 動感銀行兌換人民幣，可享以銀行成本價兌換人民幣優惠。同時，還有CITICdiamond及CITICfirst開戶賞、外幣兌換現金獎賞高達60,000元、匯款服務0收費、基金認購費回贈高達8,800元，及股票買入高達一世0佣金。

華僑銀行推128日定存4.35厘優惠

華僑銀行宣布，為配合客戶對銀行服務的需求，香港4間指定分行於「五一黃金周」內的星期六，即2024年5月4日，延長營業時間。指定分行於當天的營業時間由上午9時至下午1時延長至由上午9時至下午5時，為客戶提供開立戶口、處理客戶查詢等非現金交易。

客戶於推廣期內親臨上述指定分行並晉身成為「華僑銀行宏富理財」客戶，可享獎賞包括抽獎等。此外，客戶若於6月29日 或之前成為宏富理財客戶，並以指定金額之全新資金開立128天港幣定期存款，可享全新資金獎賞港幣定期存款特惠年利率高達4.35厘。

工銀亞洲推3個月定存4.28厘優惠

工銀亞洲宣布5月2日至31日推廣期內，新客戶開立港幣3個月定存可享年利率高達 4.28厘。而持有理財金/理財 e 時代/綜合賬戶的客戶以合資格全新資金到分行開立98天人民幣「更出息」定期存款，可享分階段遞增的特惠年利率高達3.48厘。

大新銀行方面，南向通客戶港幣定存3個月高達6厘，但只限於20萬元至50萬元。另外，以「全新資金」透過分行或財富管理經理，以20萬港元至50萬港元等值之人民幣，兌換港元／美元／英鎊／澳元／加元／紐元，並同時以該筆資金開立1星期定存，都有13厘年利率。

五一黃金周來臨在即，多家銀行紛紛響應延長營業時間，並推出多項優惠吸南下客，當中大新銀行推出兌換外幣做定存1星期13厘優惠。（資料圖片）

花旗銀行宣布，為迎接五一黃金周假期，花旗銀行將於指定分行增設額外營業時間，為客戶提供銀行 及理財服務。此外，更為跨境客戶提供獎賞及優惠，包括開戶可獲4.18萬元至6.5萬元回贈，達成相關要求可參與大抽獎，而現凡推薦親友開立個人銀行戶口，每個成功推薦均可享高達3,000元現金回贈。