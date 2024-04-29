中銀首季提取減值準備前經營溢利138億元　按年升逾21%

中銀（2388）公布截至今年3月底首季財務及業務回顧，提取減值準備前的淨經營收入為177.93億元，按年增加16.8%，提取減值準備前經營溢利按年增加21.5%至138.08億元。



中銀指出季內淨利息收入為142.97億元，按年增加20.5%，淨息差為1.61厘，按年擴闊11個基點。該行指出與把握市場利率上揚的機遇，積極主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊。

該行亦指出季內淨服務費及佣金收入按年上升1.5%至25.42億元，與把握商業活動恢復﹑旅遊及消費市道回暖機遇，並圍繞財富傳承需求，強化保孩產品和服務，帶動貸款﹑保險﹑基金分銷﹑買賣貨幣﹑信用卡業務和信託及託管服務佣金收入上升。不過投資市場氣氛淡靜，導致證券經紀佣金收入下降。

減值準備淨撥備按年增至8.83億元

中銀亦指出季內減值準備淨撥備為8.83億元，按年升5.9億元，與去年首季宏觀前景好轉，預期信用損失模班型參數有改善而錄得撥回，令撥備基數較低。該行又指出客戶貸款及其他賬項年度化信貸成本為0.21%。

中銀又表示，截至今年3月底止客戶存款為2.56萬億元，較去年底升2.4%，客戶貸款總額為1.73萬億元，較去年底升1.7%，特定分類或減值貸款比率為1.04%。