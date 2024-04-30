保誠指中小企打工仔望今年加薪5.6%　對轉工持開放態度

保誠財險有限公司今日公佈其年度保誠「打工仔幸福度調查」， 調查發現，有九成（90%）受訪中小企員工表示薪酬是他們決定去留的首要因素，然而工作的穩定性（85%）、與同事/上司關係（81%）及僱員福利（80%）亦是重要的考慮因素，可見中小企打工仔除金錢以外，也會衡量一些非薪酬相關的軟性因素。



逾四成料將凍薪

中小企員工在2024年的理想加薪幅度平均為5.6%，但將公司的財務狀況及大環境因素納入考慮後，他們預期的加薪幅度平均為3.8%，與大型企業員工的3.6% 相若。然而，有42% 的中小企員工認為今年不會加薪，相比四分一（25%）大型企業員工認為今年凍薪的比例為高。

調查亦發現逾三份一中小企員工（35%）對新工作機會持開放態度，人數佔比高於去年的26%。儘管如此，願意留在現職公司的中小企員工比例（55%）仍高於大型企業的員工（51%）。當被問及對現職公司的滿意度，中小企員工（62%）的滿意度亦稍高於大型企業的員工（58%），主要歸功於與同事的聯繫、與上司建立的和諧關係及獲得應有的薪酬等三大因素。

調查亦發現，近六成（59%）受訪的中小企員工傾向留在中小企環境工作，遠高於2022年的41%，而傾向留在大型企業的員工比例僅有30%。中小企員工認為與同事擁有和諧關係/公司具人情味（54%）、同事間競爭較少（46%）與更大自由工作度（45%）均是於中小企工作的優點，再次反映中小企打工仔重視「講心」。

僱員福利是中小企留才的關鍵

八成（80%）的中小企員工視僱員福利為去留關鍵，但僅約半數（49%）中小企員工對現職公司的僱員福利感到滿意，明顯低於2022年的62%。

在僱主提供的保障計劃中，醫療保障（71%）最受青睞，其次為危疾保障（54%）及意外保障（51%）。然而，僅59%受訪中小企員工表示其現職公司有提供醫療相關的福利，遠低於大型企業的80%。中小企員工在獲得醫療保障升級的選項亦明顯減少，在自費保障項目之中，只有16%中小企員工可以折扣價錢購買升級醫療保障，遠低於2022年的42%

當提及公司舉辦的理財策劃工作坊時，中小企員工最感興趣的主題是強積金表現及管理（43%），其次為一般理財或金融知識（42%），以及退休規劃（31%）。即使有45% 中小企員工表示對擁有多個強積金供應商感興趣，卻只有少於四成（39%）受訪者意識到同一僱主可有多於一個強積金供應商。

保誠財險有限公司總經理莫玉鶯表示，考慮到技術專才短缺的情況，員工是中小企最重要的資產之一。是次調查結果亦顯示非薪酬因素，尤其僱員福利對中小企挽留人才的重要性。為此希望透過提供多元化的方案，協助中小企僱主滿足員工的期望。內部數據顯示，採用保誠企業方案的中小企所錄得的員工留任率達63%，明顯高於其他中小企平均水平的55%。