日元瘋狂波動　跌破160底線後火速暴漲　日本當局疑似出手干預？

週一，日元開啓上躥下跳模式，在打破160的警戒線後，又火速收復失地。上午，美元兑日元盤中一度上破160關口，這是自1990年4月以來，日元首次跌破160。不過午間，在沒有受到任何基本面影響下，美元兑日元高位跳水近2%至156，日內波動幅度超400點。當下，市場對干預的緊張情緒加劇。

自3月結束負利率時代以來，日元兑美元的匯率便在150左右波動；而自上週日本央行利率決議之後，日元貶值上演加速度。年初至今，日元匯率創下了13%的跌幅。接連失守的關口，一破再破的底線，一直未曾迎來日本當局出手干預，但市場時刻都緊繃着神經。

日本疑似干預？

今天，日元出現劇烈的波動，疑似日本當局出手干預日元買盤，以提振在 34 年低點附近徘徊的日元。據貿易消息人士稱，日本銀行正在出售美元換取日元。但由於適逢日本週一假期休市，日本財務省並未對此作出回應。上週五，日本央行宣佈維持利率不變還放“鴿”，植田和男會後還補了一把火。

他表示，日元貶值還沒對核心價格產生重大影響。儘管匯率波動可能對經濟產生重大影響，但貨幣政策並不直接針對匯率。換言之，日本當局準備打算袖手旁觀。但在日元貶值壓力下，近來一波接一波的日本官員發出警告稱，不排除採取任何措施應對匯率波動。上週四，日本財務大臣鈴木俊一表示，日本當局在正密切關注市場。「我的意圖沒有任何改變，我們將根據我們看到的情況採取適當的措施。」再稍早前，美日韓財長還發表聯合聲明，承認對近期韓元和日元的貶值感到擔憂，並同意就外匯市場發展密切合作。

眼下，美聯儲降息預期一推再推，隨着美元的強勁，美日利差持續擴大，日元自然而然也是壓力山大。新加坡瑞穗銀行亞洲經濟與策略主管Vishnu Varathan預計，在美聯儲會議召開之前，美元兑日元將出現更多雙向走勢，這與過去幾周美聯儲的鷹派預期保持美元兑多數其他貨幣穩步上漲不同。據 CME 的 FedWatch 工具，投資者現在預計今年可能只會有一次降息，目前預計在 11 月份降息。

日本加息：2024年3月19日，日本央行行長植田和男在記者會上表示：「實現可持續的2%通脹目標已經指日可待, 大規模的貨幣寬鬆政策達到了目的。」（Reuters）

為何遲遲不肯出手？

此前面對日元的暴跌，日本當局一直巋然不動。是完全沒有辦法嗎？其實倒也不是。遲遲不肯出手的原因可能是打着小算盤。因為維持日元弱勢，有利於日本製造業出口和旅遊業，從而提振日本經濟。

德意志銀行的 Geroge Saravelos 認為，日本銀行的無作為，可以被歸咎於一種」善意的忽視 」。他表示，日元的走弱對日本並非壞事，旅遊業蓬勃發展，日經指數利潤率上升，出口商競爭力增強。而且，日本並沒有通脹問題，核心消費者價格指數約為 2%，近幾個月一直在下降。此外，負實際利率對於整合政府資產負債表來説，具有很大的吸引力。就拿時下的日本旅遊業來看，日元暴貶之下，赴日旅遊正持續大增。

今年第一季度訪日遊客的旅遊消費總額達到17505億日元（約合人民幣819億元），創下單季歷史新高。但長此以往放任日元貶值也不是辦法。最具象化的就是，日本一棵白菜已經賣到100元人民幣。奢侈品變白菜價，白菜變奢侈品價。日本當局肯定不會一直袖手旁觀。

日本國旗：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

後續更多行動？

回顧來看，日本在2022年三次干預貨幣市場，拋售美元買入日元。第一次是在當年的9月22日，第二次在10月21日和24日。規模分別為5.6萬億日元(422億美元)和7296億日元。三次干預外匯市場總共動用的資金超過9萬億日元。在果斷出手後，日元匯率隨後從152一路反彈到127。對於今天日元的劇烈震盪，新加坡道明證券亞太區高級利率策略師表示，在缺乏反彈的情況下，從160 至155的速度和幅度表明官方進行了干預。在日本假期流動性較低的情況下，時機再好不過了。

「之前的干預暗示5日圓升向155日圓，但如果財務省希望向空頭傳達適可而止的信息，那麼升向150-152日圓將發出明確的信號。」新加坡渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia表示，日元的干預風險依然突出。「鑑於目前正值黃金週假期，本地流動性較弱，有人甚至可以説，如果當局希望在倫敦/紐約交易時段對外國投機者採取嚴厲措施，這是一個進行干預的良機。」

他指出，「如果今天的舉措代表了當局的干預，那就不太可能是一勞永逸的舉措。隨着本週聯邦公開市場委員會和非農就業數據的公佈，如果美元兑日元匯率再次升至160，我們可能預期財政部會採取更多後續行動。」從某種意義上説，160再次代表了痛苦閾值，或者是當局的新界限。”

美國銀行ShusukeYamada和IzumiDevalier等策略師表示，在美國經濟沒有出現令人失望的消息情況下，如果想要美日維持在155下方，並在日本央行加息前爭取時間，日本財務省可能不得不持續進行外匯干預。預計日本央行將從2024年第三季度開始加息。

但日元疲軟可能不足以改變日本央行政策，美日的上行壓力可能會持續到第三季度。然而，若出現「鷹派意外」，例如日本央行承認政策過於寬鬆、6月就開始加息或終端利率高於市場預期，都可能是適當提振日元的必要條件。