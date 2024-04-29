中銀香港首季減值準備前經營溢利按年升21.5%　淨息差1.61厘

中銀香港(2388)公布，今年第一季度減值準備前經營溢利138.08億元，按年升21.5%，按季升11.8%。

期內，減值準備前淨經營收入按年升16.8%至177.93億元，按季則升5.4%。其中，淨利息收入142.97億元，按年升20.5%。淨息差1.61厘，按年升11個基點，主要因集團把握市場利率上升的機遇，積極管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊。不過，按季計，淨利息收入跌4.7%，淨息差收窄0.07厘，因港元市場利率回落。

另外，淨服務費及佣金收入25.42億元，按年升1.5%，按季則升30.6%，主要由於集團把握商業活動恢復、旅遊及消費市道回暖機遇，並圍繞財富傳承需求，強化保險產品和服務，帶動貸款、保險、基金分銷、買賣貨幣、信用卡業務和信託及託管服務佣金收入上升，但投資市場氣氛淡靜，導致證券經紀佣金收入下降。

集團上季減值準備淨撥備8.83億元，按年增加5.9億元，因為基數較低，而且若干客戶內部評級變化令撥備增加，按季則大減27.7億元，主要由於上季度有個別客戶貸款評級下降，以及對個別不良戶撥備增提，令撥備基數較高。