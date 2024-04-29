許正宇北京拜會夏寶龍　財庫局工作獲充分肯定

財經事務及庫務局局長許正宇今日﹙29日﹚在北京拜會中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，滙報香港金融市場和財經事務及庫務局(財庫局)主要工作的最新情況和未來展望，包括離岸人民幣業務、證券、資產及財富管理、金融科技和綠色金融等。

夏寶龍充分肯定財庫局的工作，中央港澳辦會全力支持香港拼經濟、謀發展，希望特區政府宣傳好、發揮好、利用好香港獨特優勢和作用，吸引更多企業、人才到港發展。

許正宇感謝夏寶龍的鼓勵。他特別感謝國家剛於4月19日公布拓展內地與香港資本市場互聯互通的一系列措施，並期待與內地相關部委和機構緊密聯繫，盡早落實有關措施，共同推動國家金融強國建設，以及金融高質量發展。

許正宇今日在北京出席2024中關村論壇金融科技平行論壇，以「香港金融業界應對人工智能帶來的機遇與挑戰」為主旨演講。他指，發展人工智能已經成為世界的重要趨勢，香港作為國際金融中心，當然要思考它對金融業的影響。就此，許正宇表示他有三個判斷︰「第一，金融是以數據為基礎的行業，適合擁抱人工智能以大幅提升效率和競爭力。第二，人工智能是『雙刃劍』，不當使用會帶來巨大風險；及第三，人工智能的熱度會不斷提升，未來吸引的投資金額會繼續上升，創造革新行業生態的新企業。」

許正宇於結束北京的訪問行程前，將與國家開發銀行和中國銀行的領導層會面，明日返港。