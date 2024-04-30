6隻虛幣現貨基金今掛牌　比特幣ETF齊升4%

由嘉實、華廈及博時三家基金公司發行的6隻現貨比特幣及現貨以太幣ETF，今日（30日）起在港交所掛牌，並獲准列入認可賣空指定證券。



該6隻虛幣ETF包括嘉實比特幣現貨ETF（股份代號：3439-港元櫃台，9439- 美元櫃台）及嘉實以太幣現貨ETF（股份代號：3179-港元櫃台，9179-美元櫃台）；博時HashKey比特幣ETF（股份代號：3008-港元櫃台，9008-美元櫃台）及博時HashKey以太幣ETF股份代號：3009-港元櫃台，9009-美元櫃台）；華夏比特幣ETF（股份代號：3042-港元櫃台，9042-美元櫃台，83042-人民幣櫃台）及華夏以太幣ETF（股份代號：3046-港元櫃台，9046-美元櫃台，83046-人民幣櫃台）。

據富途牛牛顯示，截至上午9時41分，華夏比特幣ETF升近4%，報8.115元；華夏以太幣ETF升逾1%，報7.94元；博時比特幣ETF升近4%，報50.54元；博時以太幣ETF升逾1%，報25.24元；嘉實比特幣ETF升近4%，報8.13元；嘉實以太幣ETF升近2%，報7.955元。