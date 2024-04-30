新世界Share for Good夥宏利推就業支援計劃　助全職媽媽重投職場

新世界﹙0017﹚集團宣布，旗下捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，聯乘宏利推出首個為香港婦女而設，一站式提供職前培訓、工作配對以及家庭預算管理的「Future Mumpowered」就業提升計劃，並獲14間本地企業全力支持，開設各類彈性、靈活的職位，吸引全職媽媽重投職場，攜手打造家庭友善的工作文化。

計劃首階段對象為100名基層婦女，除彈性工作配對，亦會為她們度身訂造各項就業培訓、退休理財培訓及企業體驗等，為她們重投職場做好準備。

「Future Mumpowered」與14間支持企業包括宏利，更特別構思多項家庭友善措施，如太平洋咖啡開設「媽媽更」工作職位，有別於傳統朝九晚六的上班時間，婦女可於早上完成家務後至子女放學前的時段，選擇每天工作三至四小時，讓婦女更易於分配時間；Clement Shield Security Limited提供免費合資格保安證書培訓課程名額，婦女無需即時應徵保安工作，仍可先考取保安牌照，保證有一技傍身，提升她們在社會的謀生能力。

其他企業亦設有不同友善措施，包括混合工作模式，讓婦女可因應家庭需要提出在家工作，又提供家庭關愛假期，讓婦女處理子女或家庭突發事務，並安排原區就業及親子活動津貼等，讓婦女重返職場無後顧之憂，長遠而言，為婦女締造理想的工作環境，有助企業吸引及挽留合適人才，提升企業競爭力，亦讓婦女發揮所長，貢獻社會，達至社會共贏。

「Future Mumpowered」就業提升計劃於上週四（4月25日）舉行啟動禮，出席典禮的主禮嘉賓包括梁愛詩律師、社會福利署署長李佩詩、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部二級巡視員陳鐵英、Share for Good董事鄭余雅穎、Share for Good董事溫師雁、宏利投資管理亞洲養老金負責人邱鎧平、宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡，以及宏利公積金信託首席行政總監黃德治。

社會福利署署長李佩詩致辭時表示，政府一直致力推動政、商、民三方協作，同心協力為弱勢社群提供服務，讓他們得到關懷和協助。我樂見商界攜手推動家庭友善環境，鼓勵更多婦女投入職場，釋放婦女勞動力。