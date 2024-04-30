日元一夜跌到34年前　當局拒談救円　前高盛分析師：干預也是徒勞

4月30日亞市，日元兑美元在前一天大幅上揚後保持穩定，交易員稱日元週一大漲是由日本當局的疑似干預促成的。回看昨日，日元上演罕見的過山車行情。在亞洲交易時段，美元兑日元一度接近160的34年新高，但後開始掉頭向下，隨後連續跌破159、158、157和156和155五個整數關口。

據外媒報道，消息人士稱，日本金融當局干預了外匯市場，以支持大幅貶值的日元。

據日本經濟新聞報道4月30日報道，日本財務省財務官神田真人兩度拒絕回應政府是否干預了匯市，僅稱要以「24小時態勢」緊盯匯市，做出應對。

雖然日本當天是節假日，交易量較少，但人們認為日美利差擴大，加速出售日元購入美元。之後，日元對美元自低點迅速大幅反彈，最高升至154.52，呈大幅波動。截至30日最新發稿，日元對美元暫報156.812。

消息人士：當局動手了！

這種“暴力”的匯率走勢，令一些業內人士猜測，此次上漲的規模和速度帶有干預的味道，但據日本經濟新聞報道，29日晚間，日本財務省財務大臣神田正人就日本政府和日本央行干預外匯的可能性表示：「我對是否存在外匯干預不予置評。」

其模糊的態度讓投資者繼續猜測。道瓊斯援引知情人士的話稱，當局有介入購買日元。對於近期日元匯率的波動，他表示，「投機導致的劇烈甚至異常波動對國民經濟造成的負面影響是不容忽視的。」他補充説：「我們將繼續根據需要採取適當措施。」

同時也有一些業內人士仍並不認可是日本當局干預所為。瑞穗證券首席策略師Shoki Omori表示，日元兑美元週一大幅波動可能是因為日本在公共假日市場流動性清淡所致，而非真正的干預導致。關於應對日元走弱的措施，他解釋説，「我們準備全年365天、每天24小時做出反應（包括干預在內的反應的可能性）。」

據悉，日本政府將於北京時間週二18:00公佈外匯干預的數據。每月的公告通常不包括每月的最後幾個工作日的數據。換言之，要想石錘這波日本政府週一干預市場，還要等5月底的官方數據。

當被問及這是否不是政府或日本央行的干預，而是日本銀行與政府合作購買日元時，他只是説，「我對他們到底在做什麼沒有什麼可説的。」

前高盛分析師：日本干預註定失敗

高盛前首席貨幣策略師Robin Brooks對日本政府債務問題表達了擔憂，認為日本鉅額政府債務可能導致任何外匯干預行動都失敗！

據國際貨幣基金組織(IMF)數據，日本債務規模已超過GDP的250%，居全球之首。這導致日本央行有動力維持低利率以降低政府債務成本，從而抑制日元升值。

Brooks指出，日本央行的低利率政策導致日元匯率承壓，自美聯儲2022年3月加息以來，日元兑美元已貶值超過25%。儘管日本央行已允許利率略高於零，但10年期國債收益率僅為0.9%，遠低於美國國債的4.6%，促使投資者拋售日元買入美元。

此外，日本央行繼續實施量化寬鬆政策，與美聯儲的量化緊縮政策形成對比，進一步削弱了日元。

Brooks認為，日本央行應收緊政策，提高國債收益率，以增強幹預匯市的效果。他強調，日本央行的寬鬆政策正在抵消任何支撐日元的努力。他指出，日本政府的財政政策導致了日元的貶值，這挑戰了發達經濟體擁有無限財政空間的觀點。