Tesla市值一夜飆漲6800億　馬斯克旋風訪華24小時　再成世界首富

4月29日，特斯拉收盤大漲15.3%，報收194.05美元，創3月4日以來盤中新高，也是2020年3月份以來最大單日漲幅，市值達到6180億美元。一夜之間，特斯拉市值增加近950億美金，約合6800億人民幣。自4月24日盤後特斯拉公佈令人失望的一季度財報以來，特斯拉股價已飆升近35%。

這一波強勁增長也使得馬斯克身家超越貝索斯，再次成為全球首富。特斯拉FSD國內落地進程加快特斯拉這一波瘋漲，來自中國給予特斯拉的巨大利好提供動力。特斯拉公司首席執行官馬斯克29日結束訪華之旅。“閃現”北京之後，24小時不到，又馬上飛回美國。

市場預期馬斯克此行會討論推出中國版FSD（Full-Self Driving，全自動駕駛）系統，並尋求獲得批准。在他28日抵達中國的當天，中國汽車工業協會宣佈，包括特斯拉在內的6家企業的汽車符合數據安全4項合規要求。對此，外媒普遍認為，這為FSD系統進入全球最大汽車市場掃清了一大障礙。

此外，特斯拉用户APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由“稍後推出”改為“即將推出”。

在4月28日馬斯克訪華當日，特斯拉官方微博先後兩次發聲，提到「加速自動駕駛技術落地」。但對於市場近期關注的特斯拉完全自動駕駛入華的消息，特斯拉方面卻回應稱，「目前FSD入華還沒有時間表」。

事實上，對於特斯拉FSD落地，中國市場上的消費者期待已久。在去年馬斯克訪華時，外界對特斯拉FSD入華的呼聲不斷。彼時，馬斯克更是對外界宣稱，特斯拉願意將FSD開放給其他車企使用。

就在4月29日，小鵬汽車董事長何小鵬公開談及其對FSD的看法。他直言，「我特別歡迎FSD入華」。在他看來，「只有更多好的產品、技術進入，才可以讓整個市場和客户有更多好的體驗，讓市場更像良性發展和加速跑。」

特斯拉的分水嶺時刻

據特斯拉方面表示，特斯拉已於2021年建成特斯拉上海數據中心，實現數據本地化存儲。此外，特斯拉還引入了第三方權威機構對公司信息安全管理制度進行審核，並通過安全管理體系認證（ISO27001）。

韋德布什證券公司分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）表示，馬斯克訪問中國的「重點是為期待已久的FSD軟件的推出和向海外傳輸數據的許可/批准進行剪綵」。這位分析師稱馬斯克此次中國之行是特斯拉的「分水嶺時刻」，他説：「特斯拉的長期估值故事取決於FSD和自動駕駛，而這個拼圖中缺失的一個關鍵部分是特斯拉在中國提供FSD，而現在這似乎已指日可待了。」

「如果特斯拉FSD入華並對其他車企開放使用，將極大影響國內整個自動駕駛行業格局，會產生像其對新能源汽車行業影響般的鯰魚效應。」浩數資本浙江辦公室負責人劉文龍對記者稱，特斯拉FSD入華將加快出清中小自動駕駛技術公司，並對激光雷達產業產生衝擊。

不過，在中國農業大學車輛工程研究所所長王國業看來，即使特斯拉FSD在中國落地，也不會產生顛覆性的影響。「因為在國內相關政策法規沒有放開前，特斯拉FSD即使落地也不可能完全使用。」王國業解釋稱。

此外，特斯拉CEO埃隆·馬斯克確認，品牌旗下全新入門級車型——Model 2將於2025年上市開售，其項目名稱為Redwood。

據悉新車將於墨西哥、柏林以及上海工廠開啓投產工作，市場定價將保持在25000美元上下（當前匯率約為18.2萬人民幣），後期國內市場投產後其價格也有望迎來進一步下探。

同時馬斯克也闢謠了有關Model 2已被取消的相關信息，前者將與Robotaxi項目同期進行。