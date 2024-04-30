滙豐已展開尋找CEO繼任人工作　望下半年完成

滙豐（0005）行政總裁祈耀年宣布退任，滙豐主席杜嘉祺表示，董事會已展開繼任程序，同時會考慮內部及外部人選，希望為今年下半年完成相關任命。



滙豐今日宣布首季業績之際，突披露集團行政總裁祈耀年已知會董事會有意退任，他擔任該職位近5年。集團表示，董事會已正式展開繼任程序，並會考慮內部和外部人選。在此期間，祈耀年會繼續擔任滙豐行政總裁職務，以確保順利和有序過渡。

滙豐指出，作為集團行政總裁，祈耀年監督集團成功轉型。在其任內，滙豐曾錄得創紀錄的盈利和逾十年來最高的回報。他成功簡化集團架構並專注於重心業務，最新行動是出售加拿大和阿根廷業務，以及建立滙豐在可持續發展方面的領導地位。

祈耀年在滙豐工作已有37年。

杜嘉祺對祈耀年自 2019年接任該職以來所擔任的領導角色，以及其自1987年加入滙豐以來作出的貢獻表示謝意。

祈耀年表示：「能夠領導滙豐是一項殊榮。我 37 年前初入職時，從未想像過會有幸成為這家偉大銀行的集團行政總裁。我對集團的成就感到驕傲，這有賴滙豐員工的才能、投入和專注。我對他們克盡己職致以衷心感謝，並祝願他們在集團發展的下一階段繼續取得成功。經過五年的繁重工作後，現在是時候讓我在個人和事業生活之間取得較佳平衡。我打算今後在投資組合管理方面尋求發展。」