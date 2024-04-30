虛擬銀行去年業績表現參差　ZA Bank虧損收窄至近4億元

虛擬銀行陸續公佈業績，當中最大規模的ZA Bank公布2023年度全年業績，年內淨虧損收窄至3.99億元，較去年同期下降20%，淨虧損率收窄86個百分點。淨息差（NIM）擴闊至1.94%（2022 年為1.84%）。淨利息收入超過2.6億元，按年增36%。總資產規模增長至逾139億元（2022 年為116 億元），淨服務費及佣金收入超過 8,500萬元，按年升近5%。



存款方面，客戶存款餘額按年增28%；又指出若與2023 年底比較﹛今年首季錄得約50%升幅。同時有超過 100 多款投資基金產品成功上架，零售用戶的基金資產總值按年升8 倍，美股交易於今年正式推出。ZA Card業務方面，人均消費金額按年升2成。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，面對充滿挑戰的環境，ZA Bank將繼續拓展收入來源，同時擴闊淨息差，期望早日達至收支平衡。作為香港數碼銀行的領航者，將繼續利用科技平衡創新和風險管理，為用戶帶來便捷、安全的銀行體驗。

平安壹賬通銀行（PAOB）公佈，去年全年虧損1. 81億港元，按年擴大15.7%。（資料圖片）

平安壹賬通虧損擴大至1.81億元

另外，平安壹賬通銀行（PAOB）公佈，去年全年虧損1. 81億元，按年擴大15.7%。平安壹賬通銀行去年淨經營收入按年跌14.5%至8,282萬元，當中絕大部分來自淨利息收益，年內預期信用損失支出就按年增39.6%至1,490.2萬元。

PAOB去年客戶貸款及墊款增17.8%至21億元，客戶存款按年增16.2%至25億元。該行指，去年下半年的新增貸款較上半年高46%，業務發展持續上升。2023年貸存比率上升至84%；該行淨息差達2.87%，全年虧損1.81億元，但有賴於穩建的風險管理架構，預期信用損失率處於健康水準，低於1%。

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，踏入第4個年頭，該行開啟全新的里程碑，正式成為陸金所旗下的子公司，為該行的業務創造更多發展空間，該行將放眼粵港澳大灣區，大灣區發展潛力龐大，大量中小企進駐並注入經濟活力，同時中小企的資金需求亦隨之增加。該行會積極研究相關的銀行服務，發揮好香港超級連接人的作用，支持中小企拓展大灣區和海外市場，迎接未來更多挑戰。