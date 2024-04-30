瑞銀亞洲投資論壇5月27日起在港舉行　料2千名環球機構投資者參與

瑞銀集團宣佈第27屆「瑞銀亞洲投資論壇」將於2024年5月27日起於香港舉辦，論壇為期一周，延續該獨家金融盛事長達27年的傳統。



瑞銀指出，自20多年前於亞洲金融危機後首次舉辦以來，亞洲投資論壇被公認為亞洲首屈一指的投資論壇，與會者可獨家獲取重要可行的建議，以及來自全球思想領袖的嶄新投資理念。今年的亞洲投資論壇繼往開來，此次論壇將雲集超過2,000名環球機構投資者及超高淨值人士，以及來自亞太區 300 家最具活力的私營企業和上市公司的高層及企業家。

瑞銀集團亞太區總裁許健洲（Edmund Koh ）就本屆的亞洲投資論壇表示：「瑞銀的卓越源於培育本身最優秀的傳統，結合全球專業知識與本地知識，提供專業服務，協助客戶落實財務願景。亞洲投資論壇作為一個獨特的平台，正能實現此目標 －－ 結合本地智慧與環球實力，提供切實可行的獨到見解。亞洲投資論壇在區內享負盛名，能為投資者提供對未來發展的精闢獨到見解，以及帶來超卓擴建人脈網絡的機會。瑞銀將發揮亞洲投資論壇的潛力，為該前衛的平台打造新未來。」

今年，瑞銀亞洲投資論壇將借古鑑今，聚焦重大投資議題，例如通脹、政策、經濟增長及改革等。 分析前景方面，探索生成式人工智能、新能源領域的機遇，並探討香港如何繁榮發展，同時闡述神經科學領域的重大科學突破。