電話騙案進化　7字頭詐騙冒起　不法之徒鑽漏洞搵大茶飯｜方保僑

電話智能卡實名登記制度，已於去年生效，主要因為過去有太多犯罪分子利用匿名儲值卡從事非法活動，實名登記制旨在協助堵塞漏洞，防止更多罪案發生。可是，電話詐騙案件卻沒有遏止，更有上升的趨勢。近日有市民接獲「7字頭」號碼的可疑詐騙來電，騙徒是否又有什麼新招數？



「7字頭」的電話號碼，原是專為傳呼機（俗稱call機）而設的號碼，但是隨著使用傳呼機的用戶減少，部份「7字頭」號碼被重新分配作其他用途。根據通訊事務管理局在2016年發表的聲明，指為更有效使用8位數的電話號碼，當局提出編配部份「7」字開頭的傳呼服務號碼，並推出以70至73開頭的手機號碼的建議。

當大家接獲「7字頭」的來電顯示時，請勿假定這些電話都是詐騙電話，正如有些市民誤以為「3」字頭的電話號碼，就一定是促銷或詐騙來電。其實香港不少企業或政府內部都採用「3」字頭，所以大家毋須過分驚慌。不過，為何有市民表示接獲「7」字頭可疑來電？

首先大家要知道，電話卡實名登記制度，是一種屬於信任制度（Honor System)，用戶需要如實登記身份資料，通訊辦及電訊商亦會不時就登記資料進行抽樣檢查，一旦發現任何不當的情況，會採取適當行動，暫停該電話儲值卡。

不過也有不法之徒使用虛假身份證明、護照、偽造他人身份進行登記，或誘騙他人登記電話卡再轉售，所以騙徒仍可利用已登記的電話儲值卡作為行騙用途，當中亦包括所有字頭的號碼，所以大家仍需小心提防詐騙電話。

猶記得多年前，騙徒假冒速遞公司及入境處的騙案，由於來電顯示是騙徒刻意偽造的來電號碼，與真實速遞公司和入境處一模一樣，令不少市民信以為真。其實來電顯示（ Caller ID ）在90年代已正式推出市面，並可經過電話交換機或者電話服務供應商更改。

而騙徒多數會採用網絡電話(Voice Over IP)透過不同方法更改來電顯示，由於來電顯示的技術已經採用多年，如需更新技術，可能會影響全球很多不同的電話服務，所以多年來仍然無法杜絕偽造來電顯示的詐騙。雖然通訊辦為提高市民對可疑境外來電的警覺性， 讓來自海外的來電話加上「+」號，協助識破更改來電顯示騙案，但是市民仍然要小心防範，避免誤中騙徒的圈套。