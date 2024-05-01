比亞迪4月銷量增49%　理想交付增0.4%　小米累收8.8萬份訂單

比亞迪股份(1211)公布，4月汽車銷量31.32萬輛，按年增長48.96%。

其中，純電動乘用車銷量13.45萬輛，按年升28.84%；插電式混合動力車銷量17.76萬輛，增長68.96%。

今年首4個月汽車銷量93.95萬輛，按年增長23.24%。

理想︰4月交付新車2,5787輛

至於理想汽車(2015)，4月交付新車2,5787輛，按年增長0.4%。截至4月底，累計交付近73.96萬輛。

截至2024年4月30日，理想汽車在全國已有481家零售中心，覆蓋144個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心361家，覆蓋210個城市。理想汽車在全國已投入使用386座理想超充站，擁有1,678個充電樁。

小米︰收到88063份確認訂單

小米集團﹙1810﹚宣佈其首款電動汽車系列，Xiaomi SU7系 列（「 Xiaomi SU7系列」）於 2024年4月的交付數據。截至2024年4月30日，公司已收到88,063份確認訂單，自2024年4月3日首次交付起已交付7,058輛Xiaomi SU7系列汽車。Xiaomi SU7系列定位為「C級高性能生態科技轎車」，目標實現高性能、生態科技與智能空間體驗的極致表現。