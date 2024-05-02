本港今年首季經濟增長達2.7%　勝市場預期的0.8%

政府統計處公布，今年首季本地生產總值預先估計數字為按年實質上升2.7%，好過市場預期的0.8%；至於去年第四季的升幅為4.3%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼去年第四季上升3.5%後，今年第一季與去年同期比較實質上升1%；政府消費開支按年跌3%，去年第四季跌幅為5.2%；至於本地固定資本形成總額，按年升0.3%，升幅較去年第四季的17.5%有所放緩。

同期按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額按年升6.7%，進口按年升3.2%；服務輸出按年升8.1%；服務輸入則升17.6%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，今年首季較去年第四季實質上升2.3%。政府發言人表示，香港經濟在二零二四年第一季錄得溫和增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在二零二四年第一季按年增長2.7%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%。

按主要開支組成部分分析，受惠於訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出繼續顯著增長。整體貨物出口在外部需求略為改善下錄得明顯升幅，儘管非常低的比較基數亦有關係。本地方面，在住戶收入持續上升及政府推出多項措施提振氣氛下，私人消費開支輕微上升。整體投資開支亦隨着經濟繼續擴張而微升。

展望未來，隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出。地緣政治緊張局勢及偏緊的金融狀況會繼續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持得較好，出口表現可能會略見改善。本地方面，住戶入息增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀況維持更久，對經濟信心和活動可能會有所打擊。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，數據反映復甦勢頭持續。即使去年首季比較基數較高，但私人消費開支及反映投資的本地固定資本形成總額，仍然錄得溫和升幅，顯示內需繼續是本港經濟增長的動力，「我們認為本港經濟面對高利率、地緣政治局勢緊張及外圍環境不明朗等挑戰，但相信近期本港資產價格市場氣氛好轉，以及勞工市場穩健，將有助消費信心進一步改善，而政府的支持措施亦有助旅遊業持續復甦。基於以上因素，我們維持今年全年本港經濟增長預測2.8% 不變。」