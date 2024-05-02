法興據報有交易員因押注印度股市期權　與上司同被解僱

《彭博》引述匿名消息指出，法興一名香港交易員因押注一批高風險投資，卻未被該行的風險管理系統監測到，最終交易員及其香港上司遭解僱。



報道未有詳述有關投資如何違反法興風險管理要求，僅指出有關交易涉及印度股市波幅率的期權，交易員押注當地股市波幅率保持低位。若市況轉為波動，法興或因此損失數以億計美元。

報道指出兩位離開法興的員工，分別為Delta One交門部門交易員Kavish Kataria，及該團隊負責人Ken Ng。

報道指出Kavish Kataria於社交平台指出，批評法興風險管理系統有漏洞，並沒有即時發現有關交易不應授權進行，又指出若獲被告知交易不符合授權範疇，會終止交易亦不會失去工作。他又承認自己曾參與印度股指期權交易，認為相關產品是其獲授權交易，倉位亦符合限制規模內，強調自己無此意隱藏交易。他亦指出所有執行的交易每日會自動記賬，過程不涉及人手，所以法國總部及香港均可以即時知道。有關交易策略維持了4個月，為銀行帶來200萬歐元利潤。質疑為何期間並無人發現策略有問題。

法國興業銀行 (Société Générale)。

極端情況下法興可蝕數億美元

《彭博》早前報道引述消息指，Kataria去年加入法興香港，專注於印度股票交易，並幫助該部門賺取了數千萬美元，但其部分交易未在行內的系統正確登記。

報道指，法興去年內部審查這些交易並進行壓力測試，在最極端情況下，這些交易可能使該銀行潛在地損失數億美元。

《彭博》指出法興回應時稱，嚴格的監控框架令該行在2023年識別出單一交易事件，該事件沒有產生任何影響導致該行要修改框架。報道又指出證監會發言人未回應有關傳聞。