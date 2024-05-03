美銀料今年內地股市最差時期已過　法巴稱MSCI指數未來2個月上揚

大行對內地股市看法變得正面。美銀發表報告，指出內地股市在2024年的最差時期應該已過去。



報告指出隨著人行或會進行量化寬鬆的市場討論﹑政治局會議的房地產市場政策放鬆，及對香港資產重新配置，促使在今年1月沽貨後，投資者於4月份再次入市。

該行建議投資者買入高息國企股作為防禦性核心持股﹑大盤優質的高Beta股以應對反彈，並在市場佔有率的贏家中尋求Alpha收益。

另一大行法巴亦發表報告，指出市場人士憧憬當局在今年7月舉行的三中全會上，公布結構性改革措施，料未來1至2個月MSCI指數逐步上升。若出現疫後投資熱潮，指數仍可錄得10%至15%升幅。

MSCI中國指數在今年內累升6.84%。法巴將原來看好的情景（62點）視為基本情景。該行又指出4月的政治局會議聲明反映出對刺激經濟增長的強烈承諾，特別提及房地產去庫存措施，語氣亦較3月人大會議時更積極。自今年1月22日至今，MSCI中國指數已升逾2成，認為相關利好措施已反應在價格之內，料未來指數升幅會較平穩。

地緣政治緊張抑制對股市的投資慾望

不過，法巴估計，若再次出現疫後初期的投資熱潮，參考過去10年的市盈率估值範圍，MSCI中國指數或再上漲10至15%。法巴補充，若當局有效執行房地產去庫存措施，且通縮壓力出現緩解跡象，料股市將受惠估值恢復和盈利改善的雙重利好。

對於下半年展望，法巴提醒，若市場對潛在結構性改革過於樂觀，以及中美地緣政治緊張局勢，均抑制對中國股市的投資慾望。