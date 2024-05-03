電盈向員工派錢兼提早放工　冀撐本港消費　伙商戶推優惠吸客

電訊盈科（0008）旗下免費電視ViuTV宣佈，與本地商場以及零售、餐飲和娛樂等商戶聯手，以一系列優惠及宣傳活動，鼓勵市民消費，支持本地商戶及推動香港經濟。



活動於今日正式展開，目前已有7個商場及近70個商戶承諾推出不同優惠，包括每碗港幣十元的牛肉飯、每隻9.9元的乳鴿、半價燒雞、飲品第二杯半價、護膚品三七折及紅酒買二送一等。優惠詳情會透過ViuTV 99及96台及集團旗下不同社交平台及宣傳渠道，免費為商戶推廣。

宣傳活動改到商場舉行 已吸引人流

為吸引市民親身到訪商場，集團同時會將一連串演唱會記者會和節目宣傳活動移師至各大商場舉行，如MIRROR成員陳卓賢和江𤒹生的個人演唱會記者會、歐洲國家盃傳媒發佈會等，以增加與公眾的互動，吸引人流。

各區商場亦會免費播映精彩體育賽事，如西甲及英超，以及法國網球公開賽等。

另外。集團會向旗下約一萬名香港全職長期員工每人發放100元的「零用錢」，並在今天讓員工提早下班，為他們提供消費誘因，同時讓他們過一個 Happy Friday，期望能發揮牽頭作用，推動市民不論多寡都在本地消費。

ERROR兩合位成員肥仔（圖右一）及保錡（圖右二），今日亦有到場宣傳活動。（許世豪攝）

D2 Place：黃金周人流升近兩成

出席同一場合的商場代表、羅氏集團市場總監霍俊熙表示，HKT 員工只要手持員工證，可於5月底前D2 Place換領額外50元現金券，在商場內消費。

他表示，五一黃金周人流較去年上升17至18%，部份遊客因為「小紅書」的介紹而到商場打卡。年初至今，人流亦按年上升兩成半。

他指出，市民離港消費對生意有一定影響，但商場主要集中本地及年輕人，在不同的活動支持下，生意額未見下跌，出租率亦達九成九。

續租租金方便，他表示一直有平穩增長當中。未來會與香港電信舉辦更多活動以吸引人留港消費。