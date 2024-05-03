滙豐祈耀年稱與同事努力取得成果感驕傲　感謝股東予支持

滙豐（0005）今日在英國倫敦舉行股東會。於周二（30日）宣布即將退任行政總裁的祈耀年指出，非常感謝主席杜嘉祺及董事會對其本人支持﹑指導及合作，並對該行同事及過去5年共同達致的成果感到驕傲。期間經歷多個重要財務里程碑，包括為該行下一階段發展及增長創建強大平台。他又對股東一直給予的支持表示感謝。



祈耀年又表示2023年為滙豐豐收的一年，列賬基準稅前利潤首次超過300億美元，三大環球業務收入均錄得強勁增長，有助該行錄得逾10年來最高的有形股本回報率。在今年首季該行列賬基準稅前利潤為127億美元，按年率基準平均有形股本回報率達到26.1%，若不計及須注意項目則為16.4%，認為今年首季業務正好反映出該行策略行之有效。

將成本增幅控制於5%

祈耀年指出該行正按計劃達致2024年所有指引，包括平均有形股本回報率為15%的目標，以及將基準成本增幅控制在5%水平。

祈耀年又指出基於該行的資產負債表實力，正受惠有利利率環境，不過亦會致力降低利率敏感度，正重點推行收入增長策略以抵銷利率下降的影響。

料聯儲局今年9月減息

杜嘉祺亦指出滙豐於2023年通過地域及業務分散，達致良好和基礎廣泛的利潤生成，該年業績亦突該行國際業務行之有效。

杜嘉祺又表示，展望未來股息前景維持強勁，並會繼續專注並致力於回饋股東。縱使環球經濟仍不明朗，仍然有信心能夠取得良好業績及回報。此外他亦預期聯儲會在今年9月減息，至明年底前減息100個基點。