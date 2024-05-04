陳茂波：港能為不同國家綠色建設　提供創新和實用解決方案

財政司司長陳茂波昨日（第比利斯時間五月三日）繼續在格魯吉亞第比利斯出席亞洲開發銀行（亞開行）第五十七屆理事會年會。

他上午出席亞開行年會的組別會議，與多個成員國的代表共同討論亞開行未來的工作方向與策略，包括未來聚焦的範疇、如何更有效發揮亞開行的資本和借貸能力，以及加強知識轉移和人力資源培訓等範疇。

協助亞開行發展中成員國有效應對氣候變化，是今年亞開行年會的主題之一。陳茂波在組別會議發言時指出，香港擁有蓬勃和高水平的金融市場，能通過高效配對市場資金與項目，協助有需要的成員國應對氣候變化和進行綠色低碳轉型。香港並正積極推動保險相連證券產品，並促成了多宗巨災債券的發行，發揮將風險轉移和分散至證券市場的作用，亦讓更多人可受惠於天災保障。此外， 香港的綠色科技發展蓬勃，能夠為不同國家的綠色建設提供創新和實用的解決方案。

陳茂波下午與亞開行董事會中代表中國香港所屬組別的執行董事Rachel Thompson和副執行董事Lisa Wright會面，討論香港如何可以更好協助亞開行發展中成員的可持續發展。他表示，綠色科技、綠色金融和數字化轉型也應是亞開行可以聚焦和重點支持成員國的工作方向，中國香港除了金融和專業服務外，也可與亞開行成員分享在這些領域的知識和經驗，包括合作籌辦相關的活動和人才培訓。

陳茂波其後與格魯吉亞財政部長胡齊什維利會面，就加強雙邊經貿關係、投資合作、旅遊和人文交流等議題，交換意見。陳茂波表示，香港作為國際金融中心，專業服務優質卓越，空運、航運網絡四通八達，相信可以成為格魯吉亞企業開拓區內業務的重要平台，以及連接中國內地龐大市場的重要橋樑。陳茂波也向胡齊什維利簡介了香港最新的經濟發展情況。

傍晚，陳茂波拜會了中華人民共和國駐格魯吉亞特命全權大使周謙，與他交流香港和格魯吉亞的最新情況。 晚上，陳茂波出席了亞開行所設的招待酒會。

陳茂波今日（第比利斯時間五月四日）會繼續出席亞開行的年會活動。