港股連升10日　逾6年最長升浪　藥明系及理想汽車成升市功臣

美國上周五（3日）公布4月非農業新增職位數目為17.5萬份，不及預期，提高市場人士對今年內聯儲局減息預期，美股三大指數於當日高收逾1%，其中反映科技股走勢的納指更升2%。今日（6日）內地股市在長假期後重開，以及外匯市場走勢均為市場人士焦點。



【16:31】

港股連升10日，並為自2018年1月以來，再次錄得連升10日或以上走勢。同時交投保持暢旺，成交額連續第11個交易日超過千億元。

恒指收市報18578點，升102點，國指升25點，報6572點，科指升36點，報4007點，成交額約為1,449億元。

藥明系今日普遍高收，藥明生物（2269）升6.4%，藥明康德（2359）升3.7%，藥明合聯（2268）升1.2%，藥明巨諾（2126）逆市跌1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升6.1%，蔚來（9866）升2.6%，小鵬（9868）跌3.2%，零跑（9863）跌4.6%，比亞迪（1211）跌0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）升1%，潤啤（0291）升1.1%，安踏（2020）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，友邦（1299）升1.9%，港交所（0388）升0.2%。

科技股方面，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升0.5%，小米（1810）跌0.4%。

【15:02】

內地股市長假期後復市高收，上證收市收市報3140點，升35點，深成收市報9779點，升192點，滬深300指數收市報3657點，升53點。

港股轉升，恒指最新報18569點，升93點。

【12:29】

港股走動反覆，恒指中午收市報18466點，跌9點，國指跌17點，報6529點，科指跌1點，報3970點，成交額為800億元。

汽車股走勢個別，理想汽車（2015）升6.5%，蔚來（9866）升1.6%，比亞迪（1211）無升跌，惟小鵬（9868）跌3.9%，零跑（9863）跌5.2%。

藥明系普遍上揚，藥明生物（2269）升5.4%，藥明康德（2359）升3.6%，藥明合聯（2268）升0.7%。

信義系方面，信義玻璃（0868）升10.3%，信義光能（0968） 升0.7%，信義能源（3868）升1.8%。

科投股方面，阿里（9988）跌0.1%，騰訊（0700）升0.9%，小米（1810）跌1.2%，美團（3690）跌1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）升1.4%，港交所（0388）跌0.7%。

【10:13】

港股今早走勢反覆，最新報18485點，升9點。

信義玻璃（0868）升7%﹑藥明生物（2269）及理想汽車（2015）均升6.4%。

【09:53】

港股轉跌，恒指最新報18397點，跌78點，國指跌37點，報6509點，科指跌12點，報3958點。

信義玻璃（0868）逆市飆8.6%，藥明生物（2269）升4.7%，理想汽車（2015）升3.9%。

周大福（1929）跌3.1%，農夫山泉（9633）跌2.9%。

【09:27】

恒指高開12點，報18488點，國指高開6點，報6553點，科指高開10點，報3892點。

阿里（9988）高開0.4%，報79.5元，騰訊（0700）高開不足0.1%，美團（3690）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報69.35元，港交所（0388）低開0.14%。

汽車股方面，理想汽車（2015）平開，蔚來（9866）高開0.1%。

內地股市長假期後重開，上證高開0.9%，報3132點，深成指數收市報9735點，高開1.5%，滬深300指數高開1.38%，報3654點。