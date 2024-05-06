穆迪料內房銷售續下降　樓價未來6至12個月延續跌勢

內地樓市銷售續處於弱勢，評級機構穆迪指出首季銷售按年跌30.7%，較去年第四季跌幅14.3%為高，顯示市場情緒及去年首季水平較高。該行預期在內地經濟復蘇減慢及需求疲弱等因素影響，全年計內房銷售繼續下跌。



穆迪亦指出內地3月樓價跌勢有惡化跡象，其中一﹑二線樓價分別按年跌1.5%及1.9%，跌幅較2月擴大。在一﹑二線城市以外的城市樓價跌幅更達到3.5%，預期未來6至12個月內地所有城市樓價繼續下跌。

穆迪又指出內房企業在4月發行35億元（人民幣‧下同)在岸債，較3月時的40億元人民幣低。當月更無離岸價發行。該投資評級機構指出，財務能力較弱的內房企業，會繼續面臨再融資及流動性風險。高息內房流動性壓力分類指標，由2月份的60%降至53%，與其中一間流動性表現疲弱的內房退出評級有關。

從今年3月26日至4月26日期間月，穆迪先後對內房採取10次負面評級行動，這反映有關公司信貸質素及流動性較弱有關。

雅居樂（3383）4月預售額按年跌68%﹙視覺中國﹚

雅居樂及金地商置4月銷售續跌

內房企業銷售跌勢未改，雅居樂（3383）公布，4月預售金額11.9億元，按年下跌67.66%；對應建築面積8.7萬平方米，減少64.78%；平均價為每平方米13'640元。

今年首4個月，預售金額合計65.5億元，按年下跌68.02%；對應建築面積為46.5萬平方米，減少65.93%；平均價為每平方米14'095元。

金地商置（0535）公布，4月合約銷售總額約18.55億元，按年下跌39.97%；合約銷售總面積約16萬平方米，減少14.85%。銷售均價為每平方米約11,600元。

今年首4個月，累計合約銷售總額約55.92億元，按年下跌56.87%；累計銷售總面積約42.43萬平方米，減少48.26%。

萬科據報已準備資金償付人民幣票據

另一方面，據外電報道萬科（2202）近期向投資者指出，已準備好資金用於償付本月25日到期的14.5億元人民幣票據。報道指，該債券價格在97.6元人民幣，表明投資者對發行人到期償債能力抱有高度信心。

報道又說，萬科今年還有另一筆離岸債券到期，這筆6億美元的債券將於6月7日到期，交投於96.9美分。另外，萬科2028年和2029年到期的較長期美元債價格仍低於60美分，這一水平通常被認為是不良債券的價格區域。