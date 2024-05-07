聯儲局官員再對利率發表意見　紐約儲銀行長稱Fed最終會減息

聯儲局何時啟動減息，為市場人士關注重點，當局官員亦不時發表意見。在聯儲局聯邦公開市場委員會擁有當然投票權的威廉斯，於周一（6日）出席活動回應提問時稱，目前利率政策處於良好水平，相信聯儲局最終會減息，只是時間未確定。



威廉斯也稱，聯儲局縮減資產負債表的進度良好，沒有影響到金融市場。

他又認為美國整體經濟向均衡水平發展，增長逐漸放慢，今年增幅預料介乎2%至2.5%。

巴爾金指現行利率助壓通脹

至於美國里士滿聯儲銀行總裁的巴爾金則指出，聯儲局目前利率水平足以令需求進一步放緩，帶動通脹逐步回落至2%局方目標，容許當局觀望多一段時間才決定是否減息。

在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策決定權的巴爾金於講稿內稱，當前利率水平對經濟的抑制效應仍未完全反映出來，有信心需求將進一步放緩，令到通脹冷卻。不過他未有對減息時間作出揣測。他指出，貨品賣家仍會加價，令到貨品通脹上升壓力仍然存存，導致今年以來的通脹數據令人失望。

巴爾金其後接受記者訪問稱，其個人仍較傾向關注通脹可能較長時間保持高企的可能性，高於經濟疲弱的可能性。同時預期中性利率水平預測有所上升，但仍相信目前利率水平有足夠能力壓抑需求上升。