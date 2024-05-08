中泰國際料5月恒指可挑戰19200點　薦京東及紫金等10股

中泰國際指出恒生指數自1月低點以來已反彈約23%，在內地五一假期缺乏港股通參與下港股大盤持續升勢，高beta及外資持倉較多的科技、醫療升勢領先，離岸人民幣在4月底後持續升值至7.20關口，均在進一步印證近期大幅反彈主要由部分外資對沖基金甚至長倉基金（Long-only）局部回補帶動。4月政治局會議釋放積極財政提速、呵護房地產、設備更新擴內需以及財政部支持央行在二級市場購買國債等政策利好短期均能鼓舞市場情緒，疊加港股盈利預測下修壓力放緩，均有助港股向上。



美聯儲5月議息會議排除加息可能性，但高利率維持更長時間增加後續經濟風險上升的幾率，中期看10年期美債收益率或震盪後重回下行態勢，有利於港股流動性壓力的釋放。然而，恒生指數風險溢價已低於滾動兩年平均一個標準差，港股進一步上行的持續性仍需中國經濟基本面連續轉強、企業盈利預期上修及海外無風險利率不再上升，短期還需警惕交易性資金可能的回撤帶來震盪。

5大策略可關注

該行指出在當前資金面、政策面和情緒面共振向上的情況下，港股短期底部有支撐、向上有彈性的局面正在形成。在資金面積極情緒推動下，若風險溢價回落至6%，10年期美債收益率4.4厘，恒生指數短期內仍有4.6%的潛在升幅。預計5月恒生指數的主要交易區間上移至17150點至19200點。

中泰國際又指出，策略上可關注：（1）受惠外資回流的科技及生物醫藥，如港股互聯網在降本增效、業務調整後，盈利預期企穩和股東回報預期提升，加大回購提振信心的背景下帶來佈局機會；（2）受產業政策扶持的工程機械、電力設備及耐用消費品；（3）房地產“以舊換新”陸續啟動，料頭部央國企內房、代建將有較好表現，地產預期以及資本市場風險偏好改善，有望帶動內險投資端收益上揚；（4）受惠海外經濟景氣回暖的銅礦、家居家電、紡職、航運、國際消費品等；（5）穩定現金流的高分紅板塊電訊、煤炭及石油。

根據中泰國際行業分析師的觀點，5月金股推薦如下：京東（9618）、綠城管理（9979）、中國平安（2318）、中國重汽（3808）、海爾智家（6690）、信達生物（1801）、海吉亞（6078）、中廣核礦業（1164）、光大環境（0257）及紫金（2899）。