證監會懷疑Quantum AI製作冒充馬斯克影片　欺騙公眾

證監會今天（8日）告誡公眾，提防一家以Quantum AI名稱運作的實體涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動。

Quantum AI聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務。證監會懷疑，Quantum AI在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成、冒充埃隆·馬斯克（Mr Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克是Quantum AI的相關技術的開發者。

證監會亦懷疑，Quantum AI可能曾利用一個新聞網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料和向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務。它在該網站上聲稱香港公眾一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取「好得令人難以置信」的回報。

香港警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖Quantum AI的網站並移除相關社交媒體專頁。雖然警方已採取行動，但公眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站及社交媒體專頁。

證監會亦已於2024年5月8日將上述網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。

網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，投資者可能會蒙受重大損失。證監會再次告誡公眾，提防在社交媒體平台上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。